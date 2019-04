Em jogo de 8 gols, Barça se salva de derrota com gols de Messi e Suárez no fim

Em uma partida eletrizante desde o início, que contou com nada menos do que oito gols, o Barcelona se salvou no finalzinho do jogo graças a gols de Messi e Suárez para garantir um empate por 4 a 4 com o Villarreal, nesta terça-feira, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. No duelo, os brasileiros Philippe Coutinho e

Malcom chegaram a abrir 2 a 0 para o time catalão em apenas 16 minutos, antes de uma surpreendida virada obtida pelos anfitriões.

Com o resultado, o Barça ficou com 70 pontos na liderança da competição e viu a sua grande vantagem em relação ao vice-líder Atlético de Madrid ser reduzida para oito. Horas mais cedo, a equipe comandada por Diego Simeone superou o Girona por 2 a 0, na capital espanhola, e foi aos 62 na tabela de classificação.

Para dar mais um passo rumo ao título espanhol, o Barça começou o jogo desta terça com tudo e abriu o placar aos 12 minutos com Philippe Coutinho, que completou de carrinho para as redes um passe do compatriota Malcom. E, pouco depois de dar essa assistência, o brasileiro recebeu do chileno Vidal e cabeceou para fazer 2 a 0.

Porém, o que parecia um jogo fácil para o Barça começou a mudar de panorama aos 23 minutos, com Samuel Chukwueze descontando o placar em um chute cruzado. Na etapa final, a equipe da casa empatou o jogo com Toko Ekambi, aos 5, e depois virou já aos 17, com Vicente Iborra em outra finalização cruzada. Empolgado com a grande reação, o Villarreal ainda ampliou para 4 a 2 com um gol do colombiano Carlos Bacca, aos 35.

Messi, que teve lesão no púbis revelada pelo técnico Ernesto Valverde na semana passada, foi poupado ao iniciar o duelo entre os reservas, mas entrou em campo na etapa final, substituindo Philippe Coutinho aos 16 minutos. E o astro voltou a ser decisivo ao marcar o terceiro do Barça aos 45, em bela cobrança de falta.

O gol incendiou novamente o Barça, que foi buscar o empate por 4 a 4 nos acréscimos, no lance final da partida, aos 48. Após cobrança de escanteio, Rakitic dividiu com um defensor e a bola sobrou para o uruguaio Suárez, que acertou um forte chute da entrada da área no qual a bola passou entre as pernas de um outro marcador e entrou no gol.

Embora tenha sido contra o líder Barcelona, o resultado no fim acabou sendo péssimo para o Villarreal, que ficou com 30 pontos na 17ª posição, logo acima da zona do rebaixamento, encabeçada pelo Celta, 18º, com 28, e que nesta quarta-feira encara o lanterna Huesca, fora de casa.

Em outro duelo encerrado há pouco pelo Espanhol, Espanyol e Getafe empataram por 1 a 1, em Barcelona, em resultado que deixou os anfitriões em 13º lugar, com 35 pontos. O Getafe, realizando grande campanha, foi aos 47 na quarta posição e fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões.