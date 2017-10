Em jogo com portões fechados, Barcelona vence Las Palmas e mantém os 100%

Dentro de campo, a situação foi corriqueira. O Barcelona venceu o Las Palmas por 3 a 0 neste domingo, com dois gols de Messi, manteve os 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, cinco a mais do que o Sevilla, o segundo colocado.

O problema estava fora de campo por conta do plebiscito pela independência da Catalunha. A diretoria do Barcelona tentou adiar a partida ao se deparar pela manhã com as cenas de violência em diversos pontos da cidade. A Federação Espanhola e La Liga, que organiza a competição, entenderam que a partida deveria acontecer e ameaçaram o time catalão com a perda por W.O.

A 25 minutos do início do jogo, o Barcelona emitiu comunicado informando que entraria em campo, mas que o Camp Nou teria portões fechados. Os jogadores entraram no gramado com a camisa nas cores da Catalunha, com listras vermelho e amarelo.

O Las Palmas havia declarado apoio à união da Espanha e chegaram a pedir a autorização para atuar com a bandeira do país bordada no uniforme. O governo espanhol não reconhece a votação e esse foi o principal motivador dos incidentes.

Houve confronto entre manifestantes e policiais em diversos locais. O governo catalão falava em mais de 300 feridos. Os choques aconteceram em razão da intervenção da Guarda Civil e da Polícia Nacional enviada por Madri para impedir a abertura das seções eleitorais organizadas pelo governo regional catalão.

Com a bola rolando, o primeiro tempo foi sem graça e o Barcelona não conseguiu se impor. Na etapa final, o técnico Ernesto Valverde trocou Paulinho e Aleix Vidal por Rakitic e Iniesta e o time melhorou.

Busquets abriu o placar de cabeça. Messi fez dois gols semelhantes. Em ambos, recebeu passe de Suárez. Em um passou pelo goleiro e marcou. No outro, tocou na saída do camisa 1 adversário.

No primeiro gol de Messi na partida, um torcedor com a camisa nas cores da Catalunha conseguiu invadir o estádio e o gramado. Cinco seguranças o tiraram de campo enquanto os jogadores se preparavam para a saída de bola.

As equipes agora folgam no próximo final de semana por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Barcelona volta a campo contra o Atlético de Madrid, dia 14, e o Las Palmas recebe o Celta, dia 16.

EMPATE DE OITO GOLS - A Real Sociedad empatou por 4 a 4 com o Betis, em casa. O brasileiro Willian José, Oyarzabal, Prieto e Llorente marcaram para o time anfitrião. Sanabria, Feddal, Joaquin e Leon fizeram para os visitantes.

O resultado deixou a Real Sociedad em oitavo lugar na tabela, com dez pontos. O Betis mantém o bom início de campeonato e ocupa a quarta colocação, com 13, dois pontos na frente do Real Madrid, o sexto colocado e que joga neste domingo, às 15h45, contra o Espanyol, fora de casa.

Veja Também

Comentários