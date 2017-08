Em jogo com gol contra bizarro, Neymar estreia bem no PSG com gol e assistência

Com arrancadas, tabelas, dribles, assistência e gol, Neymar descobriu neste domingo a realidade do Campeonato Francês. Jogando pela primeira vez com a camisa do Paris Saint-Germain em um pequeno caldeirão com capacidade para 18 mil torcedores entusiasmados, o craque brasileiro foi a maior atração de um jogo marcado pela retranca do adversário, o modesto Guingamp. Como referência técnica do time, o brasileiro demonstrou excelente entrosamento com o uruguaio Cavani, com quem construiu a vitória por 3 a 0, pela segunda rodada da competição.

Principal atração em um time milionário, Neymar não demorou a mostrar porque se tornará rapidamente uma peça incontornável na engrenagem do Paris Saint-Germain. Como na temporada 2016/2017, o clube de Paris demonstrou bom toque de bola, mas voltou a mostrar os problemas de objetividade da equipe do técnico Unai Emery.

Neymar pareceu decidido a mostrar a que veio, depois da transação de 222 milhões de euros, que o tornou o jogador mais caro da história. Já aos 22 segundos de jogo, o brasileiro lançou Di Maria, deixando-o na frente do goleiro, em condições de marcar - o argentino desperdiçou. Aos poucos, diante de um adversário muito retrancado, que jogava com os 11 no campo de defesa e no contra-ataque, o Paris Saint-Germain começou a impor o seu jogo de toques rápidos e curtos, demonstrando bom entrosamento para furar a marcação do Guingamp.

Diante de um adversário fechado, Neymar demorou um pouco a encontrar o seu espaço. Não raro, teve diante de si três marcadores que se revezavam, seguindo à risca a orientação de marcação sob pressão dada pelo experiente técnico Antoine Kombouaré. Caindo do centro à esquerda do ataque, o brasileiro foi aos poucos se soltando em campo. Aos 19 minutos, tentou o chute da meia-lua, mas mandou por cima, sem perigo para o goleiro Johnsson. Quatro minutos depois, aplicou um chapéu no adversário. Aos 34, cruzou na medida para outro brasileiro, Marquinhos, que mergulhou e mandou de cabeça no travessão, na melhor oportunidade do primeiro tempo.

O Paris Saint-Germain então deu a impressão de que apertaria mais, tendo outra oportunidade, desta vez de falta, em boa cobrança de Cavani. Na sequência, Neymar invadiu a área, driblou dois defensores, mas demorou a chutar e acabou travado por Etienne Didot, que segurou a sua camisa. O brasileiro caiu e pediu pênalti, que o árbitro não marcou. Aos 43 minutos, Neymar fez lançamento rasteiro magistral para Daniel Alves, que invadiu a área mas deixou a bola escapar, perdendo o tempo do chute e desperdiçando a oportunidade.

Então ficou claro que a criação do Paris Saint-Germain já passa por Neymar, que se movimenta intensamente entre o centro e a esquerda do ataque, distribuindo passes para Di Maria e Cavani e para arrancadas surpresas de Daniel Alves.

O segundo tempo começou com o brasileiro pedindo jogo. Aos 2 minutos, deu um novo chapeú no adversário. Com fome de jogo, Neymar se movimentou muito, partindo da defesa com a bola dominada em direção à área adversária. Mas, apesar do esforço, o primeiro gol do Paris Saint-Germain surgiu de um lance bizarro do Guingamp. Aos 7, Ikoko marcou contra. O defensor congolês recebeu passe dentro da área e, assediado por Neymar, recuou com um chute no canto direito de Johnsson, que tentou alcançar, mas não impediu o vexame.

Com a vitória parcial, o Paris Saint-Germain se soltou. Neymar, ainda mais livre para se movimentar, invadiu a área aos 12 minutos e foi desarmado no momento do chute. Aos 16, recebeu de Thiago Silva no campo de defesa, avançou e deu assistência perfeita, em profundidade, para Cavani desviar do goleiro, com categoria, fazendo o segundo do PSG.

O entendimento com o atacante uruguaio foi a melhor notícia da estreia. Esse entrosamento ficou ainda mais claro quando Cavani invadiu a área pela esquerda e tocou no centro, próximo à pequena área, para Neymar desviar e marcar o seu primeiro gol pela nova equipe. No dia em que Barcelona e Real Madrid entraram em campo na disputa pela Supercopa da Espanha, o astro brasileiro deixou claro que está pronto a formar novas parcerias em Paris.

