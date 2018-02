Em 'jogo com 4 pontos', Monfils bate Marin Cilic e avança às quartas do Rio Open

Gael Monfils precisou de apenas quatro pontos para eliminar o principal favorito ao título do Rio Open. Interrompida por causa da forte chuva que assolou o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, a partida entre o tenista da França e o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 1 e terceiro do mundo, foi completada nesta quinta. O francês teve a calma necessária para confirmar o triunfo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8), em duelo que teve duração total de 2 horas e 5 minutos.

O jogo na quarta-feira parou em momento decisivo, no tie-break do segundo set, com 7 a 7 no placar e saque de Marin Cilic, que havia salvado um match-point instantes antes. No retorno, o croata confirmou o serviço, mas na sequência foi a vez de Gael Monfils fazer a sua parte e abrir 9 a 8. Aí o francês dominou o ponto mesmo no saque do cabeça de chave número 1 e ganhou o duelo.

Classificado para as quartas de final do ATP 500, Gael Monfils enfrentará o argentino Diego Schwartzman, que bateu no dia anterior, antes do temporal, o compatriota Federico Delbonis e perdeu a única partida que travou contra o francês no circuito profissional.

Também pela parte de cima da chave de simples, também adiado por causa da chuva, o uruguaio Pablo Cuevas levou um susto no começo contra o português Gastão Elias, mas venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Nas quartas de final, o campeão de 2016 no Rio Open terá pela frente o chileno Nicolas Jarry.

THIEM AVANÇA - Com a eliminação de Marin Cilic, o maior favorito ao título passa a ser o austríaco Dominic Thiem. Nesta quinta-feira, o atual número 6 do mundo teve a vida facilitada com o abandono do espanhol Pablo Andujar quando vencia por 4 a 2 no primeiro set.

Campeão em Buenos Aires na semana passada, seu primeiro título desde o do Rio Open do ano passado, Dominic Thiem agora encara o espanhol Fernando Verdasco, que travou uma batalha contra o argentino Nicolas Kicker e venceu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/0.

Outra partida das quartas de final definida terá o italiano Fabio Fognini e o esloveno Aljaz Bedene. O primeiro derrotou de virada o norte-americano Tennys Sandgren por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6). O segundo surpreendeu o espanhol Pablo Carreño Busta, terceiro pré-classificado, também por 2 a 1 - parciais de 6/2, 5/7 e 6/2.