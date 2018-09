Em jogo bastante disputado, Inter derrota Fiorentina por 2 a 1 pelo Italiano

A Fiorentina teve mais posse de bola (52% a 48%), acertou mais chutes no gol (5 a 3), mas perdeu para a Inter de Milão, por 2 a 1, nesta terça-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

Mauro Icardi, aos 45 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a Inter. Federico Chiesa empatou logo aos oito minutos da etapa final. Mas Danilo D'Ambrosio, aos 22, deu números finais ao disputado jogo.

A derrota afastou um pouco a Fiorentina dos líderes. O time de Florença continua com 10 pontos, em terceiro, contra 15 da Juventus e 12 do Napoli, times que ainda vão atuar na rodada. A Inter também alcançou os 10 pontos, se igualando também ao Sassuolo, mas com desvantagem nos critérios de desempate, em quinto.

Na próxima rodada, a Fiorentina vai receber no domingo a Atalanta. Já a Inter joga de novo em casa contra o Cagliari, no sábado.

Seis jogos vão ser disputados pelo Italiano nesta quarta-feira. Destaque para Juventus x Bologna, em Turim; e Napoli x Parma, em Nápoles.