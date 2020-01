Em jogo atrasado, Liverpool vence fora e abre 19 pontos de vantagem no Inglês

Em jogo isolado e atrasado do Campeonato Inglês, o Liverpool manteve sua rotina de vitórias nesta quarta-feira e abriu a incrível diferença de 19 pontos para o vice-líder da tabela. A vantagem foi ampliada com a vitória sobre o West Ham, por 2 a 0, fora de casa, na partida válida pela 18ª rodada.

O confronto estava agendado inicialmente para dezembro, mas acabou sendo adiado em razão de choque de datas com o Mundial de Clubes da Fifa, conquistado pelo Liverpool, em final contra o Flamengo, no Catar. O novo triunfo levou a equipe do técnico Jürgen Klopp aos 70 pontos, com 23 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Em segundo lugar, o Manchester City tem 51. Já o West Ham tem apenas 23 pontos e ocupa o 17º lugar, na beira da zona de rebaixamento.

Após tropeçar no fim de semana, com os reservas em duelo da Copa da Inglaterra, o Liverpool voltou a contar com força total nesta quarta. A única exceção foi Sadio Mané, lesionado. Assim, Origi compôs o ataque com Roberto Firmino e Salah. O meio-campo teve Wijnaldum, Henderson e Oxlade-Chamberlain.

Com esta formação, o Liverpool manteve seu DNA ofensivo e, como de costume, não deu muitas chances ao rival. A primeira boa chance veio com o lateral Robertson aos 23 minutos. Sua finalização rasteira passou rente ao pé da trave. Dez minutos depois, Firmino iniciou boa jogada na pequena área e acionou Origi, que sofreu falta (quase dupla) dentro da área o árbitro anotou o pênalti. Salah converteu a cobrança.

No segundo tempo, a vantagem aumentou aos seis minutos. Em rápido contra-ataque, Salah disparou pelo meio e acertou lindo passe de trivela para Oxlade-Chamberlain, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Mais tarde, aos 21, Origi arriscou em chute rasteiro, pela direita, e exibiu boa defesa do goleiro Fabianski.

Na sequência, Klopp colocou em campo os volantes Fabinho e Naby Keita, ambos voltando de lesão, e o jovem Curtis Jones. O Liverpool, então, perdeu um pouco de terreno no jogo e até levou um susto aos 25, quando Alex Arnold acertou a trave e quase fez gol contra. A resposta veio com Salah, que carimbou a trave do West Ham, em finalização da entrada da área.

Com o apito final, o Liverpool alcançou aproveitamento de 97% dos pontos disputados no Inglês até agora. O time venceu todas as equipes da competição na temporada, atingindo 41 jogos de invencibilidade no Inglês. A série só está atrás da campanha do Arsenal de 2003-04, com 49 jogos sem derrota. O Liverpool não perde na competição desde o dia 3 de janeiro de 2019.