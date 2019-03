Em Jateí, Reinaldo Azambuja entrega obras e garante investimentos nos 79 municípios

Campo Grande (MS) – “Promovemos o municipalismo de verdade”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja ao entregar obras de recuperação asfáltica e autorizar a construção de 30 bases habitacionais do programa Lote Urbanizado em Jateí, no valor total de R$ 952 mil, nesta quinta-feira (14.3).

Reinaldo Azambuja reafirmou o compromisso do Governo de continuar investindo nos 79 municípios, como nos quatro anos de seu primeiro mandato. “Administrar é compartilhar problemas e buscar soluções construindo parcerias com os prefeitos.”

“Estamos em Jateí entregando obras e anunciando novos investimentos e será assim em todos os municípios, levando melhorias em todas as áreas, mesmo nas dificuldades por conta da crise e diferente da maioria dos estados, que estão em situação de calamidade financeira”, ressaltou.

Compromisso

Reinaldo Azambuja destacou ainda a política de governo de promover o desenvolvimento regional e a diversificação da economia com a atração de novas indústrias, por meio dos incentivos fiscais, lembrando que Jateí foi beneficiado com a implantação de uma das maiores indústrias de processamento de leite.

O prefeito Eraldo Leite agradeceu o empenho e os reforços do governador em atender o seu município, destacando que ele honra os seus compromissos. “O governador esteve aqui em 2018 para lançar obras e hoje retorna a Jateí para entrega a recuperação asfáltica de importantes vias”.

Presente ao ato, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) afirmou que o trabalho do governador é de investimentos em todas regiões de Mato Grosso do Sul. “O Estado ainda tem a marca da responsabilidade, pois é um dos únicos do País que tem as contas equilibradas”, sustentou.

Asfalto e moradia

Em Jateí, Reinaldo Azambuja cumpriu agenda na tarde desta quinta-feira para entregar as obras de restauração asfáltica do trecho de acesso ao distrito Nova Esperança (MS-478) e de recapeamento e tapa-buraco de diversas ruas nesta comunidade e na cidade, totalizando 17 mil m². Investimento de R$ 650 mil, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul).

Durante a solenidade, o governador reafirmou o compromisso com Jateí para asfaltar 100% da cidade e do distrito de Nova Esperança “até o fim do ano que vem”. Ele destacou ainda a universalização da coleta e tratamento de esgoto na cidade nos próximos anos.

Com investimento de R$ 302 mil, o governador autorizou a construção de bases habitacionais do programa Lote Urbano, que compreendem fundação, contrapiso, primeira fiada em alvenaria e instalação das redes hidrossanitárias e elétrica, beneficiando 30 moradores de Jateí. As casas terão 42,46 m².

Escolas ganham kits

O governador classificou o Lote Urbanizado como programa inovador. E pediu para o prefeito preparar mais 50 terrenos para a moradia popular, para entrar no projeto Minha Casa, Minha Vida – que recebe investimentos dos três entes federativos.

“Na área da habitação fizemos um trabalho revolucionário para os anos de crise. Tivemos a competência para trabalhar e entregar mais de 25 mil moradias em Mato Grosso do Sul em quatro anos”, afirmou.

Reinaldo Azambuja entregou ainda kits esportivos para as escolas estaduais Professora Bernadete Santos Leite e Professor Joaquim Alfredo Soares Viana, beneficiando 672 alunos. Entre os materiais de esporte estão bolas de vôlei, handebol, futsal e basquete; redes de futsal e vôlei; cones e inflador.

A visita do governador a Jateí também contou com a presença da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de MS (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopes; do secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, além de prefeitos e vereadores de cidades da região.

Sílvio de Andrade e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues