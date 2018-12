Em Interlagos, o paulista Daniel Serra conquista o bicampeonato da Stock Car

Daniel Serra conquistou o bicampeonato da Stock Car, neste domingo, no Autódromo Interlagos, após a disputa da 12ª e última etapa da temporada 2018. O piloto paulista terminou a prova em quarto lugar, à frente de Felipe Fraga, segundo colocado no campeonato.

Ricardo Zonta, que largou na pole position, foi o primeiro colocado, seguido por Julio Campos e Gabriel Casagrande, que completaram o pódio. Rubens Barrichello terminou em sexto lugar.

Serra largou em terceiro e fez uma corrida sem correr riscos, com bastante cautela, pois tinha 25 pontos de vantagem na classificação sobre Fraga, apenas 18º no grid. O piloto paraense fez uma boa corrida de recuperação, com várias ultrapassagens.

Daniel Serra é filho de Chico Serra, tricampeão da Stock car em 1999, 2000 e 2001. Com o segundo título consecutivo, o piloto se iguala a Ricardo Maurício (2008 e 2013) e Giuliano Losacco (2004 e 2005).

A lista dos maiores campeões reúne Paulo Gomes, Ângelo Giombeli (cada um com três),cacá Bueno (cinco) e Ingo Hoffmann (12).