Em Hong Kong, Di Grassi é terceiro em etapa da Fórmula E com vitória de Sam Bird

Sam Bird ganhou a etapa de Hong Kong da Fórmula E, disputada neste domingo. Além da segunda vitória dele na temporada, o britânico chegou à ponta do campeonato 2018/2019. Lucas Di Grassi, da Audi, brigou pela segunda posição com Edoardo Mortara, da Venturi, mas ficou em terceiro. Felipe Massa, também da Venturi, terminou no sexto posto.

Para terminar com a vitória, o piloto da Virgin perseguiu Andre Lotterer durante toda a prova. Na parte final da corrida, o inglês encostou no alemão, furando o pneu da Techeetah. O carro do rival parou e abriu caminho para a vitória de Bird.

A CORRIDA - Na largada, Oliver Rowland ultrapassou Stoffel Vandoorne e foi para primeiro. Bird também foi bem, conquistando cinco postos e batendo o belga para ocupar o segundo lugar. Di Grassi foi para sétimo.

Na segunda volta, a roda dianteira direita de Felipe Nasr, da Dragon, teve avarias por conta da zebra alta e o brasileiro bateu no muro. Pascal Werhlein, da Mahindra, vinha logo atrás e se chocou contra Nasr. O mesmo ocorreu com Jérôme D'Ambrosio, companheiro de Werhlein. Os três abandonaram.

O acidente ocasionou bandeira amarela e depois vermelha. Neste intervalo, Nelsinho Piquet se retirou da prova. O brasileiro da Jaguar errou a freada numa curva e bateu. Massa foi para 11º.

A corrida recomeçou com bandeira amarela durante uma volta. Logo após, Lotterer passou Vandoorne. Na sexta volta, Rowland teve problemas no Techeetah e foi para décimo, abrindo caminho para Bird. Em seguida, Lotterer fez a melhor volta e ultrapassou o inglês.

Com 25 minutos faltantes, Di Grassi ultrapassou Gary Paffett, da HWA, para chegar a quinto. Nesse meio tempo, Bird ia atrás Lotterer, longe de Vandoorne. Logo após, Mortara usou o modo ataque para passar o ex-McLaren.

Pouco depois, Vandoorne parou na pista, trazendo nova bandeira amarela. Sébastien Buemi, da DAMS, em briga com Robin Frijns, da Virgin, acabou batendo e teve de abandonar.

Faltando 12 minutos, o safety cair saiu da pista. Bird seguiu atrás de Lotterer, enquanto Mortara e Di Grassi brigavam pelo terceiro lugar. Logo após, Rowland bateu e o safety car voltou ao circuito.

Com dois minutos para o final, reiniciou-se a briga entre Bird e Lotterer. Tentando passar, o inglês encostou no alemão. Lotterer teve um pneu furado e ficou pelo caminho. Resultado: vitória de Bird. Di Grassi também se deu bem, subindo para terceiro e fechando o pódio com Mortara. Massa terminou no sexto lugar.

CAMPEONATO - Bird vai aos 71 pontos e conquista a liderança. D'Ambrosio para nos 53 e vai para segundo lugar. Com 49, Di Grassi fica com o terceiro posto. António Félix da Costa cai para quarto, com 47. Com dois a menos, Mortara completa os cinco primeiros. Com 12, Massa é o 14º. Piquet tem um ponto é o 20º. Nasr ainda não pontuou.