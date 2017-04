Em grande jogo, Corinthians consegue empate por 1 a 1 com o Inter no Beira-Rio

Corinthians e Internacional transformaram a rivalidade aflorada dos últimos anos em um grande jogo no Beira-Rio nesta quarta-feira, e o placar de 1 a 1 acabou sendo justo, apesar das posturas bem distintas das duas equipes. O resultado, pela quarta fase da Copa do Brasil, ficou melhor para os paulistas.

Como se tornou rotina em jogos do Corinthians, o adversário teve mais posse de bola, chances de gol, mas o time alvinegro soube aproveitar as poucas chances. O resultado faz com que um empate sem gols no Itaquerão, quarta que vem, classifique o time de Fábio Carille.

Protagonistas da última desavença entre Corinthians e Inter, Giovanni Augusto e Valdivia (que seriam trocados, mas o corintiano não aceitou ir) tiveram atuações bem distintas. O jogador do time gaúcho se movimentou bastante, deu um drible desconcertante em Fagner e deu trabalho para a defesa corintiana.

Já Giovanni mostrou porque é tão criticado pelos corintianos. Entrou aos 19 minutos do segundo tempo, saiu na cara do gol e conseguiu chutar em cima de Marcelo Lomba aos 30. Depois, saiu aos 36, machucado. Assim, se resume sua atuação.

Como era de se esperar, o Corinthians sentiu a falta de Jô e, principalmente, Jadson. A ausência foi ainda mais sentida pelo fato de terem entrado Clayton e Marquinhos Gabriel, respectivamente, jogadores que possuem características bem diferentes dos titulares.

Rodriguinho ficou sobrecarregado e por diversas vezes perdeu a bola justamente por demorar demais para decidir o que fazer. Sem muita opção, o time alvinegro usou e abusou dos chutões para o campo de ataque, algo que não tem vinha acontecendo. Com facilidade, o Inter recuperava a bola e tomava conta da partida.

Rapidamente o time de Zago percebeu que o caminho seria pelo lado esquerdo da defesa corintiana. William chegou bastante ao ataque, mas o time gaúcho errava ao insistir na única jogada que o Corinthians é muito bom, que é a bola aérea defensiva. Assim, Pablo e Balbuena tiveram um primeiro tempo quase perfeito.

Em um dentre tantos cruzamentos, o Inter quase abriu o placar em tentativa de Edenilson, que cheio de curva, parou na trave de Cássio. A resposta alvinegra foi em uma bela jogada em que tão bonito quanto o chute de Maycon, após rebote da defesa, foi a grande defesa de Marcelo Lomba.

A emoção da primeira etapa permaneceu no segundo tempo com a diferença dos times conseguirem chegar ao gol. Aos sete, Romero abriu o placar, após cruzamento de Arana. Quatro minutos depois, Rodrigo Dourado empatou de cabeça, aproveitando bola alçada da direita. Os gols fizeram bem aos times, que se aventuraram mais ao ataque, mas não conseguiram acabar na frente.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 1 CORINTHIANS

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; William, Victor Cuesta, Leo Ortiz e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenilson (Gutiérrez), Uendel e D'Alessandro; Brenner (Carlos) e Nico Lopez (Valdivia). Técnico: Antonio Carlos Zago.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon (Camacho), Rodriguinho, Marquinhos Gabriel (Giovanni Augusto (Léo Jabá)) e Romero; Clayton. Técnico Fábio Carille.

GOLS - Romero, aos sete, Rodrigo Dourado, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Victor Cuesta, Fagner, Carlinhos, Maycon, Guilherme Arana.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

