Em falha bizarra, Roma permite empate de 1 a 1 da Lazio em clássico no Italiano

O clássico entre Roma e Lazio foi decidido por um lance inusitado na tarde deste domingo, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A Roma vencia por 1 a 0 após gol do centroavante bósnio Edin Dzeko aos 26 minutos, mas o goleiro espanhol Pau López e o zagueiro inglês Chris Smalling deixaram o defensor italiano Francesco Acerbi empatar o jogo.

Após cobrança de escanteio da Lazio, a bola foi rebatida para o alto e tocou o travessão. Na sequência, López e Smalling não tiraram o perigo e permitiram que Acerbi igualasse o marcador aos 34 do primeiro tempo.

A falha da defesa romanista custou caro, já que a equipe treinada pelo português Paulo Fonseca não foi capaz de retomar a vantagem no placar, apesar da superioridade em todo o jogo.

Ao longo dos mais de 90 minutos de partida, a Roma finalizou 14 vezes, contra apenas três da Lazio. O domínio também foi percebido na posse de bola, com 68% a 32% para os romanistas.

Lucro para o time comandado pelo italiano Simone Inzaghi, que se mantém à frente da maior rival na tabela de classificação. Com 46 pontos, a Lazio é a terceira colocada, logo à frente da Roma, que agora soma 39.

A líder é a Juventus de Maurizio Sarri, que tem 51 e ainda enfrenta o Napoli de Gennaro Gattuso. Mais cedo, a vice-líder Internazionale, treinada por Antonio Conte, ficou no empate de 1 a 1 com o sétimo Cagliari e está com 48 pontos.

Em outro jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo, o oitavo colocado Parma recebeu a Udinese e venceu por 2 a 0, com gols de Riccardo Gagliolo e Dejan Kulusevski.

Logo atrás na tabela, o Verona também fez valer o mando de campo e bateu o Lecce por 3 a 0, com gols de Pawel Dawidowicz, Matteo Pessina e Giampaolo Pazzini, de pênalti. Já a Sampdoria (16ª) recebeu o Sassuolo (15º) e empatou em 0 a 0.