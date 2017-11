Em duelo brasileiro, Melo bate Soares e avança à decisão de duplas em Paris

O brasileiro Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, derrotou o compatriota Bruno Soares, que jogou com o britânico Jamie Murray, por 2 sets a 0 neste sábado, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou para a decisão do Masters 1000 de Paris.

A dupla vencedora agora aguarda a definição do outro finalista, que sairá do confronto ainda deste sábado, às 14 horas (de Brasília). A dupla formada pelo croata Ivan Dodig e pelo espanhol Marcel Granollers enfrentará Jean-Julien Rojer, de Curaçau, e Horia Tecau, da Romênia.

Foi o quarto encontro entre os brasileiros neste ano. Melo e Kubot também já haviam levado a melhor nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Soares e Murray haviam vencido no Masters 1000 de Cincinnati. Ao longo da carreira, eles se enfrentaram 22 vezes pela elite do circuito profissional com 13 vitórias de Soares e nove de Melo.

Melo chegou a sua 50ª decisão no circuito profissional, a nona vez nesta temporada. E ele tentará o bicampeonato em Paris, torneio que venceu em 2015 ao lado do croata Ivan Dodig. Soares tem 52 finais na carreira, sete em 2017 e buscaria a primeira conquista na capital francesa. Em 2013 ele terminou em segundo lugar, quando formou dupla com o austríaco Alexander Peya.