Em dia de muitos gols, RB Leipzig vai a Berlim para aplicar 4 a 2 no Hertha

Numa manhã de muitos gols pela 11.ª rodada do Campeonato Alemão neste sábado, o RB Leipzig voltou sua artilharia pesada para o Hertha Berlin, batendo o adversário fora de casa por 4 a 2.

Foram 18 gols em quatro partidas, com destaque para o empate em 3 a 3 entre Schalke 04 e Fortuna Dusseldorf, em Gelsenkirchen, e a vitória do Union Berlin por 3 a 2 sobre o Mainz 05 longe de seus domínios.

No Estádio Olímpico de Berlim, o triunfo dos visitantes, que vinham de uma impressionante goleada por 8 a 0 na rodada anterior sobre o Mainz, foi obtido de virada, outra vez com uma boa jornada do artilheiro Timo Werner. Ele marcou duas vezes para o RB Leipzig, levando a equipe aos 21 pontos, um a menos que o líder Borussia Mönchengladbach, que ainda joga neste fim de semana. Sabitzer e Kampl completaram o placar, com Mittelstadt e Selke descontando para a equipe berlinense, que estacionou nos 11 pontos.

Agora com 19 pontos, o Schalke chegou a estar por três vezes à frente no marcador diante do Fortuna Dusseldorf (11 pontos), mas só conseguiu segurar a vantagem pela última vez até os 40 minutos do segundo tempo, quando Hennings marcou seu terceiro gol no confronto e deixou o placar em 3 a 3 na Veltins-Arena. Caligiuri, Kabak e Serdar movimentaram o placar pela equipe da casa.

Outro time da capital alemã, o Union (13 pontos), chegou ao seu segundo triunfo consecutivo ao bater o Mainz 05 (nove pontos), fora de casa, por 3 a 2. A modesta equipe que disputa a primeira divisão alemã pela primeira vez este ano chegou a abrir dianteira com um 3 a 0 - gols de Brosinski, de pênalti, e duas vezes com Andersson - e deixou os anfitriões reagirem, mas não a tempo de buscarem o empate.

Fechando a manhã de sábado, o Augsburg (dez pontos), que luta contra o rebaixamento, saiu da zona de descenso ao superar o lanterna Paderborn 07 (quatro pontos) por 1 a 0, fora de casa.