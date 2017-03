Em dia de homenagens no Beira-Rio, Inter vence São Paulo-RS e sobe para 6º lugar

Em dia de homenagens no Beira-Rio, o Internacional venceu o São Paulo-RS por 1 a 0 neste sábado e entrou para o grupo de classificação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O gol da partida foi marcado por Nico López aos 44 minutos do primeiro tempo.

Antes de a bola rolar, o Internacional prestou três homenagens. Primeiro, por conta do Dia da Mulher, autorizou que as mulheres entrassem gratuitamente no estádio. Nas redes sociais e no placar do estádio, lembrou do atacante Fernandão, que morreu em 2014 e completaria 39 anos neste sábado.

"Há 39 anos tu nascia destinado a marcar a história do Inter e dos colorados. F9, és eterno em nossos corações", escreveu o clube. Fernandão chegou a ser técnico e dirigente do Internacional após encerrar a carreira. Ele morreu após a queda do helicóptero em que viajava na cidade de Aruanã, em Goiás.

Em campo, os torcedores e o clube homenagearam o meia D'Alessandro, que completou 350 jogos pelo time colorado. O jogador usou uma braçadeira especial com o número de partidas estampado.

Após o apito do árbitro, o São Paulo tratou de se encolher no campo de defesa à espera de um contra-ataque (que não veio) para definir a partida. O Internacional pressionava e teve grande chance de abrir o marcador aos 32. William cruzou na área, Brenner desviou e o goleiro Roballo pulou no canto para fazer grande defesa.

No último minuto da primeira etapa, Brenner recebeu lançamento de Carlos, limpou o goleiro Roballo mas ficou sem ângulo. O centroavante rolou para trás e tocou para Nico López. O uruguaio dominou e mandou para as redes.

O São Paulo precisou sair para o jogo na segunda etapa e criou boas chances para conseguir o empate. Sorte do Internacional que o goleiro Danilo Fernandes estava em dia inspirado e conseguiu conter as investidas do adversário.

Fidélis roubou bola pela direita, avançou e tocou para Chico, que chutou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, Fidélis aproveitou cruzamento e bateu forte. Danilo voou no canto para fazer grande defesa. Nos acréscimos, Fred aproveitou uma bola que desviou em Rodrigo Dourado e chutou para nova defesa de Danilo Fernandes.

Veja Também

Comentários