Em dia de acidente de Márquez, Quartararo lidera treinos livres na MotoGP

Em dia marcado por um incrível acidente sofrido por Marc Márquez, o piloto francês Fabio Quartararo foi o mais rápido dos treinos livres desta sexta-feira na etapa da Tailândia, disputada em Buriram. Márquez, que pode se sagrar campeão da temporada neste fim de semana, sofreu forte acidente ainda na primeira sessão, mas passa bem.

Atual campeão e favorito ao título, Márquez deu um susto na primeira atividade desta sexta. Faltando cinco minutos para o fim da sessão inicial, ele sofreu forte queda na curva 7 e foi arremessado no ar. Sua moto foi totalmente destruída e ele teve dificuldades para se levantar, sem esconder as dores.

Mesmo mancando, conseguiu andar até a ambulância e foi encaminhado ao hospital. Liberado, voltou ao circuito e disputou normalmente o segundo treino livre do dia. Os exames não revelaram nenhuma lesão. Em Buriram, o piloto da Honda terá a primeira chance de ser campeão neste ano. Para tanto, precisa somar dois pontos a mais que o rival italiano Andrea Dovizioso, da Ducati.

Márquez acabou registrando o terceiro melhor tempo do primeiro treino, atrás apenas de Quartararo e do espanhol Maverick Viñales, da Yamaha. Quartararo, contudo, foi o mais veloz do dia ao registrar o melhor tempo desta sexta-feira na segunda sessão, com 1min30s404.

Viñales veio logo atrás, com a segunda marca do dia, com 1min30s597. O italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, anotou o terceiro tempo, com 1min30s625. O australiano Jack Miller, da Pramac, registrou a quarta melhor volta desta sexta, com 1min30s698. E o italiano Valentino Rossi, multicampeão da MotoGP, completou o Top 5, com 1min30s733.

De volta do hospital, Márquez disputou o segundo treino livre normalmente e, mesmo depois de levar o grande susto, foi o sexto mais veloz, com 1min30s891. Ele foi seguido pelo compatriota Alex Espargaró, da Aprilia, com 1min31s007.

Dovizioso, o único que pode impedir o título de Márquez neste domingo, foi apenas o oitavo mais veloz desta sexta, com 1min31s027. O Top 10 foi completado pelos espanhóis Joan Mir e Alex Rins, ambos da equipe Suzuki Ecstar, com 1min31s086 e 1min31s094, respectivamente.

Líder disparado do campeonato, Márquez soma 300 pontos, contra 202 de Dovizioso. O espanhol busca o seu sexto título na MotoGP. Se não confirmar a conquista no fim de semana, ele terá ainda mais quatro etapas para se sagrar hexacampeão.

Os pilotos voltam à pista em Buriram neste sábado para o treino classificatório, marcado para as 4h10 (horário de Brasília). A corrida tem largada agendada para as 4 horas de domingo (também de Brasília).