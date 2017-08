Em dia atrapalhado pela chuva em Nova York, Nadal estreia com vitória no US Open

Em um dia atrapalhado pela chuva que impediu a realização ou a conclusão da grande maioria das partidas das chaves de simples do US Open que estavam agendadas para esta terça-feira, Rafael Nadal estreou com vitória no Grand Slam norte-americano ao bater o sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/2 e 6/2, em Nova York.

Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 da competição, o tenista espanhol assim se garantiu na segunda rodada, fase em que terá pela frente o ganhador da partida entre o norte-americano Tony Paul e o japonês Taro Daniel. Este duelo foi remarcado para esta quarta-feira por causa do tempo ruim.

A partida de Nadal só pôde ser realizada porque aconteceu na quadra central, a Arthur Ashe, que é a única do complexo de Flushing Meadows que conta com teto retrátil. E este confronto foi o único da chave masculina de simples finalizado até agora - apenas mais um jogo desta disputa teve a sua programação mantida para esta terça, que é a estreia do suíço Roger Federer, terceiro pré-classificado, contra o norte-americano Frances Tiafoe, prevista para acontecer a partir das 21h30.

Nadal, por sua vez, conquistou a sua 13ª vitória em 13 estreias na chave principal do US Open, sendo que nesta edição do Grand Slam ele está defendendo a condição de novo número 1 do mundo. Campeão em Nova York em 2010 e 2013, o espanhol corre o risco de perder a vice-liderança para Federer, atual terceiro colocado da ATP e com quem pode travar um provável duelo nas semifinais.

Nesta sua estreia contra Lajovic, hoje 85º tenista do mundo, Nadal foi surpreendido com uma quebra de saque no início da partida, mas depois devolveu a quebra e a decisão do primeiro set foi ao tie-break, no qual o favorito foi um pouco melhor para fechar em um apertado placar de 8/6.

A partir da segunda parcial, porém, o espanhol foi arrasador. Embora tenha tido o seu serviço quebrado por mais uma vez, converteu cinco de dez break points para aplicar o duplo 6/2 que liquidou a partida após duas horas e 16 minutos de duelo.

OUTROS JOGOS - A chuva impediu a conclusão de outros seis jogos que foram iniciados nesta terça e tiveram suas continuidades agendadas para esta quarta. Um destes duelos envolveu o austríaco Dominic Thiem, sexto cabeça de chave, que vencia o australiano Alex De Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e viu o jogo ser paralisado quando liderava a terceira parcial por 1/0.

Já o ex-Top 10 francês Richard Gasquet teve o seu jogo contra o argentino Leonardo Mayer interrompido quando estava empatado em 1 set a 1, sendo que ganhou a primeira parcial por 6/3 e depois perdeu a segunda por 6/2.

BRASILEIROS - As estreias dos brasileiros Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, que também estavam previstas para acontecer nesta terça, foram reprogramadas para esta quarta. Se o tempo melhorar e permitir que a agora inchada agenda de jogos seja cumprida, Bellucci terá pela frente o alemão Dustin Brown, enquanto o seu compatriota medirá forças com o tunisiano Malek Jaziri.

OSTAPENKO - Atual 12ª colocada do ranking feminino e surpreendente vencedora da última edição de Roland Garros, a letã Jelena Ostapenko estreou com vitória em jogo da chave feminina de simples finalizado na noite desta terça no Arthur Ashe Stadium. Em partida iniciada na quadra 17 do complexo Billie Jean King e encerrada no grande palco do US Open, ela venceu a espanhola Lara Arruabarrena por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/1.

Ostapenko precisou esperar quase cinco horas entre a paralisação do jogo e o seu reinício, mas se credenciou para enfrentar na segunda rodada do Grand Slam a romena Sorana Cirstea, que superou a holandesa Lesley Kerkhove por 6/1 e 6/3 antes de a chuva começar a atrapalhar a programação do dia em Nova York. Cinco duelos da chave feminina foram agendados para serem concluídos nesta quarta após terem sido interrompidos por causa do tempo ruim nesta terça.

Veja Também

Comentários