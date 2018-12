Em despedida tumultuada de Falcão, Corinthians é campeão da Liga Paulista

A despedida de Falcão do futsal foi tumultuada fora de quadra, mas emocionante durante os 50 minutos em que a bola esteve em jogo. O Corinthians conquistou o título da Liga Paulista, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, após perder para o Sorocaba, por 5 a 3, no tempo normal, e empatar por 0 a 0 na prorrogação.

Por ter feito melhor campanha, o Corinthians, que vencera o primeiro jogo no interior por 7 a 3, jogava por um empate no tempo normal ou na prorrogação.

Antes de a bola rolar, várias homenagens foram feitas para Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, que disputou sua última partida oficial.

Logo no início da partida, o árbitro Emerson Fernandes Rorato machucou o joelho após o pivô Douglas Nunes cair em sua perna. Como os mesários não assumiram o apito, o jogo ficou paralisado por 1h15, até a chegada de Felipe Ventura para arbitrar o confronto.

Com o reinício do jogo, Sorocaba foi um time totalmente diferente daquele que perdeu em casa há uma semana por 7 a 3, enquanto o Corinthians não teve a mesma eficiência na marcação.

Com isso, Leandro Lino abriu o placar, de cabeça, para o time do interior. Caio empatou para o Corinthians, mas Rodrigo e Falcão colocaram Sorocaba à frente.

O domínio do Sorocaba aumentou com Eder Lima e Leandro Lino, mais uma vez. O Corinthians diminuiu a vantagem com os gols de Vander Carioca e Wilde.

A decisão do título foi para a prorrogação, com a disputa de dois tempos de cinco minutos. A primeira parte foi intensa e repleta de lances perigosos dos dois lados, mas o placar não foi alterado.

O segundo tempo extra começou eletrizante. O goleiro Obina, do Corinthians, chutou do seu gol e Leandro Lino salvou de forma sensacional.

No lance seguinte, Eder Lima cometeu falta e levou cartão vermelho. O Sorocaba ficou dois minutos com um jogador a menos.

A 1min28 do fim, Foglia teve grande chance, mas errou o alvo. O jogo seguiu espetacular até o fim com os dois times perdendo grandes chances para marcar.

O placar de 0 a 0 na prorrogação garantiu o 12º título paulista para o Corinthians. A quadra foi invadida por centenas de torcedores, que festejaram com os jogadores.

"Foi mais sofrido do que a gente imaginava, mas é como o torcedor corintiano gosta. Ganhamos na despedida do Falcão, no nosso ginásio, diante da nossa torcida, que fez uma grande festa", disse Deives.