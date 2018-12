Em despedida, gerente de futebol do Grêmio confirma proposta por Thiago Neves

Em seu último ato como gerente executivo de futebol do Grêmio - deixa o cargo e deve trabalhar em um clube dos Estados Unidos -, André Zanotta revelou nesta quinta-feira uma boa notícia aos torcedores: o clube gaúcho encaminhou ao Cruzeiro uma proposta oficial pelo meia Thiago Neves, nome considerado ideal pelo técnico Renato Gaúcho para a posição. Os termos ainda são mantidos sob sigilo.

"Houve conversa com o Cruzeiro, é uma possibilidade real, e não há muito mais a dizer além disso. É uma das negociações. É um grande jogador e não é fácil tirar um jogador deste porte do Cruzeiro, mas é uma possibilidade, trabalhamos para isso. E esperamos o quanto antes um desfecho positivo", afirmou Zanotta.

O Grêmio está em conversações com o Cruzeiro desde o final do Campeonato Brasileiro, no início deste mês, sobre a possibilidade de transferência do meia. Diversas forma de negócio foram estudadas, como troca de jogadores ou investimento em dinheiro. Só que o clube gaúcho tem a concorrência de dois rivais paulistas: Corinthians e Santos.

ADEUS - Contratado pelo Grêmio em março de 2017, Zanotta participou das conquistas do tri da Copa Libertadores, bem como do Campeonato Gaúcho e Recopa Sul-Americana neste ano. O anúncio oficial de sua saída foi feito nesta quinta-feira na sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, que também contou com a presença do diretor de futebol Deco Nascimento.

"Foram dois anos incríveis, onde convivi com grandes pessoas do presidente ao roupeiro, como costuma falar o Renato. O trabalho do executivo vai muito além de contratações, trabalhamos para que tudo ocorra da melhor maneira possível, envolvendo todas as áreas multidisciplinares do clube. Pra mim, ouvir do presidente que as portas do Grêmio estarão sempre abertas é muito gratificante", agradeceu Zanotta, que permanecerá no cargo até o próximo dia 31.