Em confronto fraco, Boa e Internacional ficam no empate sem gols em Varginha

Quem compareceu ao estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), nesta terça-feira, para ver o líder e principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro da Série B se decepcionou. Em uma partida fraca tecnicamente e com poucos lances de perigo, Boa e Internacional ficaram no empate sem gols, em confronto pela 30.ª rodada.

O resultado mantém o time gaúcho na liderança isolada com 58 pontos, cada vez mais perto de retornar à elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Boa chegou ao quarto jogo sem vitória e, com 38 pontos, ainda corre risco de rebaixamento para a Série C.

O time gaúcho começou a partida se sentindo em casa, tanto que antes dos 10 minutos criou duas boas oportunidades. Na primeira, o uruguaio Nico López passou por dois marcadores e finalizou de bico, mas o goleiro Fabrício espalmou para escanteio. Depois, William Pottker recebeu o passe e bateu de primeira rente à trave.

Após os sustos, o mandante equilibrou o jogo e teve algumas chances, principalmente pelo alto. Na melhor delas, Escobar cabeceou na primeira trave e a bola passou por cima do travessão. Já nos minutos finais, o Internacional assustou em cabeçada de William Pottker. Na saída do primeiro tempo, os jogadores gaúchos foram reclamar do árbitro alagoano Francisco Carlos do Nascimento.

A etapa final ficou mais concentrada no meio de campo, tanto que as duas primeiras chances foram em chutes de fora da área. O Boa assustou com Ruan e o Internacional respondeu com Camilo. Aos 25 minutos, Reis cruzou e Diones cabeceou nas mãos do goleiro colorado Danilo Fernandes.

Nos minutos finais, o Boa partiu com tudo em busca da vitória, mas quem quase abriu o placar foi o Internacional. Aos 46 minutos, William Pottker recebeu nas costas da defesa e meio sem ângulo tentou o chute. A bola foi para fora. O número 99 do time gaúcho reclamou de um pênalti não marcado do zagueiro Douglas Assis.

O Boa volta a campo nesta sexta-feira contra o CRB, às 20h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto que o Internacional enfrenta o Criciúma no sábado, às 16h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Os jogos serão válidos pela 31.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 0 INTERNACIONAL

BOA - Fabrício; Ruan, Caíque, Douglas Assis e Paulinho; Diones (Lucas Hulk), Escobar e Fellipe Mateus (Igor Amaral); Reis, Thaciano e Wesley (Rodolfo). Técnico: Nedo Xavier.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Jéferson (Felipe Gutiérrez), Camilo (Roberson) e D'Alessandro; Nico López (Carlos) e William Pottker. Técnico: Guto Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Ruan (Boa); Camilo, Charles e Cláudio Winck (Internacional).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).