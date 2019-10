Em Cascavel, Gabriel Casagrande conquista primeira pole da carreira na Stock

Gabriel Casagrande obteve neste sábado a primeira pole position da sua carreira na Stock Car ao liderar a fase decisiva do treino de classificação da etapa de Cascavel (PR), a nona das 12 previstas para a temporada 2019.

O piloto paranaense da Crown Racing cravou o tempo de 1min01s761, deixando para trás Felipe Fraga, da Cimed Racing, com quem dividirá a primeira fila do grid de largada, pois ele foi 0s034 mais lento do que o pole.

"Estou extremamente feliz com essa pole position aqui em Cascavel. Essa pole realmente estava guardada para mim e será muito especial poder comemorar com meus amigos e familiares aqui no Paraná. Hoje é dia de comer aquela costela de chão, que é uma tradição aqui no Sul, e definir uma boa estratégia para disputar a vitória amanhã", afirmou Casagrande.

Thiago Camilo foi o terceiro mais rápido, com 1min01s905 pela Ipiranga Racing, à frente de Daniel Serra, da Eurofarma RC e que fez o tempo de 1min01s975, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min02 na fase decisiva do classificatório deste sábado.

Max Wilson ficou em quinto, com Cacá Bueno na sexta posição. E a relação dos dez primeiros colocados foi completada, em ordem, por Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Gaetano di Mauro e Felipe Lapenna. Já Ricardo Maurício, que lidera o campeonato com seis pontos de vantagem para Serra, vai largar apenas do 17º lugar.

A etapa de Cascavel da Stock Car, com rodada dupla, terá início às 11 horas deste domingo.