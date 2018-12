Em casa, Milan sofre contra o Parma, mas vence jogo de virada

De virada, o Milan venceu o Parma por 2 a 1, neste domingo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O centroavante Roberto Inglese abriu o placar, mas o atacante Patrick Cutrone e o meio-campista Franck Kessié marcaram os gols que garantiram o triunfo da equipe mandante.

O resultado colocou o Milan dentro do G4 do torneio, mesmo que temporariamente. Para seguir dentro do grupo que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o time de Milão vai ter de torcer para a Lazio não vencer o Chievo Verona, fora de casa, em partida que vai começar às 15 horas deste domingo.

Todos os gols da partida saíram no segundo tempo. Após passe de Matteo Scozzarella, Inglese subiu de cabeça e colocou o Parma em vantagem na partida, logo três minutos depois da volta do intervalo. Aos oito, porém, Cutrone pegou de primeira uma bola bloqueada pela defesa e igualou o marcador com chute cruzado.

O Milan chegou ao gol da vitória por meio de um pênalti cometido pelo zagueiro Alessandro Bastoni, que cortou um cruzamento com o braço. Na cobrança, Kessié chutou com categoria e deslocou o goleiro Luigi Sepé.

Com 25 pontos após 14 jogos, o Milan voltará a campo pelo Campeonato Italiano no próximo domingo, contra o Torino, mais uma vez como mandante. Já o Parma, que está em sexto lugar, com 20 pontos ganhos, também vai jogar no próximo domingo, contra o Chievo Verona, em casa.