Em casa, Milan empata sem gol com a Lazio na primeira semifinal da Copa da Itália

Se em uma semifinal da Copa da Itália a Juventus deu um passo enorme rumo à decisão ao derrotar a Atalanta fora de casa, na outra está tudo igual. Nesta quarta-feira, pelo duelo de ida, Milan e Lazio ficaram no empate sem gols, no estádio San Siro, em Milão. O jogo de volta, no estádio Olímpico, em Roma, acontecerá apenas no final de fevereiro, no dia 28.

Em campo, o jogo desta quarta-feira foi bem diferente do disputado no último domingo, pela 22.ª rodada do Campeonato Italiano, quando o Milan foi mais incisivo no ataque e conseguiu a vitória por 2 a 1. Desta vez, quem apareceu mais no setor ofensivo, principalmente no primeiro tempo, e criou as melhores oportunidades foi a Lazio.

Na segunda etapa, a posse de bola terminou dividida em 50% entre as equipes, mas nada de gols. A Lazio criou 18 chances de gol, mandando apenas cinco no alvo. Já o Milan teve a oportunidade mais perigosa e teve 11 finalizações, mas apenas duas no gol. Na melhor delas, aos 30 minutos, o turco Calhanoglu Pegou um rebote dentro da área e, sem goleiro, chutou a bola por cima.

Com a volta somente daqui pouco menos de um mês, as duas equipes voltam as suas atenções para o Campeonato Italiano. Pela 23.ª rodada, a Lazio receberá o Genoa no estádio Olímpico, em Roma, nesta segunda-feira, às 17h45 (de Brasília). Já o Milan visita o Udinese um dia antes, no domingo, às 12 horas, no estádio Friule, em Údine.