Em casa, Itália derrota a Finlândia na estreia das Eliminatórias da Eurocopa

Fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018 - pela primeira vez em 60 anos - e da fase final da recém-criada Liga das Nações -, a seleção da Itália começou bem a sua campanha pela classificação à Eurocopa de 2020. Neste sábado, no estádio Friuli, em Údine, a tetracampeã mundial mostrou força e tranquilidade para derrotar a Finlândia por 2 a 0, pela primeira rodada do Grupo J.

Em campo, a Itália buscou ficar mais com a bola nos pés e fazer tabelas para furar o sistema defensivo dos finlandeses. No primeiro tempo, conseguiu apenas uma finalização ao gol, justamente a que abriu o placar, logo aos sete minutos. O meia Barella pegou o rebote após cobrança de falta e chutou de fora da área. A bola ainda desviou na zaga e enganou o goleiro Lukas Hradecky.

Para o segundo tempo, a ideia do técnico Roberto Mancini foi se precaver mais na defesa. Isso fez o jogo se arrastar, já que a Finlândia pouco importunava no ataque. Em um dos poucos ataques, aos 29 minutos, o centroavante Ciro Immobile tocou para Moise Kean, que chutou forte de curta distância no fundo das redes, sem chances para o goleiro, para definir a vitória italiana.

Pelo mesmo grupo, a Grécia também estreou com uma tranquila vitória. Fora de casa, aplicou um 2 a 0 em Liechenstein - com gols de Donis e Fortounis. A Bósnia-Herzegovina foi outra que ganhou na primeira rodada ao fazer por 2 a 1 em casa sobre a Armênia. Os gols do time mandante foram de Milosevic e Krunic -Mikhitaryan diminuiu de pênalti para os visitantes.

Nesta terça-feira, a segunda rodada será disputada com mais três partidas. A Itália volta a campo contra Liechenstein, no estádio Ennio Tardini, em Parma. Bósnia-Herzegovina será mandante contra Grécia, em Zenica, e a Armênia receberá a Finlândia, em Yerevan.

Pelo Grupo D, que teve a vitória da Suíça mais cedo sobre a Geórgia por 2 a 0, em Tbilisi, a Irlanda estreou com uma vitória fora de casa sobre Gibraltar por 1 a 0. O gol foi de Jeff Hendrick, após assistência de David McGoldrick, aos quatro minutos do segundo tempo.