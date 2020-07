Em busca de recordes após conquista do título, Liverpool vence mais uma no Inglês

Em apenas 10 minutos já estava vencendo a partida por 2 a 0 - (Foto: Reprodução)

A conquista matemática da taça do Campeonato Inglês aconteceu há quase duas semanas, mas o Liverpool ainda não seu deu por satisfeito na atual temporada. Após encerrar um jejum de títulos que durava 30 anos, o time comandado pelo técnico alemão Jurgen Klopp quer agora encerrar a competição quebrando recordes. Para isso, nesta quarta-feira não tomou conhecimento do Brighton e venceu por 3 a 1, mesmo atuando fora de casa, pela 34.ª rodada.

O Liverpool já detém a marca de ser a equipe que conseguiu assegurar matematicamente o título mais depressa - isso ainda na 31.ª rodada. Agora quer bater o recorde de maior número de pontos em uma temporada (é de 100 e já tem 92), maior vantagem para o segundo colocado (é de 19 pontos e atualmente tem 23 para o Manchester City) e o maior número de vitórias (é de 32 e até agora já foram 30).

Em campo, o Liverpool mostrou toda a sua força, sem dar sinais de relaxamento depois de ser campeão. Em apenas 10 minutos já estava vencendo a partida por 2 a 0. Logo aos quatro, o egípcio Mohamed Salah aproveitou o passe de Keita e da marca do pênalti abriu o placar. Pouco depois, o volante Henderson recebeu a bola na entrada da área e arriscou um lindo chute. O goleiro Ryan até que tentou chegar nela, mas finalização foi no ângulo.

Até o final do primeiro tempo, o Liverpool seguiu tendo o domínio das ações, mas o Brighton resolveu se arriscar mais. Foi recompensado com um gol pouco antes do intervalo. Trossard, aos 45 minutos, recebeu livre dentro da área e chutou no canto esquerdo do goleiro brasileiro Alisson.

A segunda etapa foi bastante movimentada com algumas boas chances para o Liverpool e também para o Brighton. Klopp aproveitou a parte final do confronto para colocar o que tinha de melhor e contou com o trio Sadio Mané, Salah e Roberto Firmino até o final da partida.

O egípcio teve duas boas oportunidades de frente para o goleiro e não soube aproveitá-las antes de marcar o seu segundo gol no jogo. Em uma jogada ensaiada, aos 31 minutos, Robertson cruzou na primeira trave e Salah apenas colocou a cabeça na bola para tirar Ryan da jogada e definir o placar em 3 a 1.