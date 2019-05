Em briga entre Ducati e Honda, Petrucci lidera treinos livres da MotoGP em Jerez

Em um dia marcado pelo equilíbrio entre Ducati e Honda, o italiano Danilo Petrucci foi quem despontou para terminar a sexta-feira como o piloto mais rápido das sessões de treinos livres para a etapa espanhola da MotoGP, a quarta das 19 previstas para a temporada, realizada no circuito de Jerez de la Frontera.

Petrucci, da Ducati, liderou a segunda sessão de atividades ao cravar o tempo de 1min37s909. Foi o melhor entre os 24 pilotos que foram à pista nesta sexta-feira em Jerez, lhe dando esperanças de melhorar o seu desempenho numa temporada em que foi o sexto colocado nas três corridas que disputou em 2019.

Com isso, Petrucci deixou para trás, nesta sexta, o espanhol Marc Márquez, da Honda, que venceu a prova em Jerez, no ano passado, e tentará se recuperar do seu abandono na prova anterior, a etapa das Américas, algo que lhe custou a perda da liderança do campeonato.

Márquez havia liderado o primeiro treino livre da sexta-feira em Jerez, quando cravou a marca de 1min37s921. Foi o segundo melhor tempo do dia no circuito espanhol. Assim, apenas o espanhol e Petrucci fizeram voltas em menos de 1min38 nas atividades do dia.

Líder do campeonato e companheiro de Petrucci na Ducati, o também italiano Andrea Dovizioso ficou na terceira colocação, com 1min38s006. Depois, veio o colega de Márquez na Honda, o espanhol Jorge Lorenzo, com 1min38s045. E o britânico Cal Crutchwlow, da LCR Honda, foi o quinto colocado, com 1min38s104, à frente do espanhol Maverick Viñales, da Yamaha.

A relação dos dez primeiros colocados dos treinos livres de sexta-feira em Jerez foi completada, em ordem, pelo japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, pelo italiano Fabio Quartararo, da SIC Yamaha, pelo alemão Stefan Bradl, da HCR, e pelo australiano Jack Miller, da Pramac Ducati. Já o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, fechou o dia na modesta 16ª posição.

Os pilotos voltam a acelerar no circuito de Jerez neste sábado, sendo que o treino de classificação será às 9h10 (horário de Brasília). A largada da etapa espanhol está agendada para as 9 horas do domingo.