Em Bonito, encerramento do Rally dos Sertões terá shows e almoço com comida regional

Campo Grande (MS) – Os 240 pilotos do Rally dos Sertões chegam a Bonito neste sábado (26.8), após percorrerem 3,3 mil quilômetros. O encerramento da edição 2017 de uma das maiores competições do segmento off road do mundo, será no melhor destino de ecoturismo no Brasil.

A edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões integra a programação dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, comemorados em 11 de outubro, e tem apoio do Governo do Estado. Equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) estão percorrendo as cidades, junto com funcionários municipais para preparar a estrutura que receberá os competidores.

A previsão é de que os competidores cheguem em Bonito por volta do meio-dia e desfilem pela avenida Coronel Pilad de Rebuá. Os boxes serão montados no Clube do Laço, onde a população poderá ver de perto os carros, motos, quadriciclos e UTVs, além de um pouco da rotina dos aventureiros.

Na praça da Liberdade haverá programação do meio-dia até à noite, com DJ, shows musicais, praça de alimentação e um almoço especial de comida regional realizado pela Associação Pestalozzi do município.

Os pratos que incluem linguiça pantaneira, choripan, risoto à guarânia e porções de guarânia, serão preparados pela Associação de Cozinheiros Profissionais do Pantanal. A intenção é promover a comida regional, com ênfase na cozinha pantaneira através da linguiça.

O encerramento e a premiação dos competidores acontecem a partir das 20h, no Centro de Bonito, depois de 3,3 mil km rodados por três estados e oito cidades. Mais do que levar esporte e cultura para perto da população, o evento movimenta a economia local, principalmente de hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, além do turismo de cada cidade.

Priscilla Peres – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários