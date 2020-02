Em boa fase, Luisa Stefani estreia com vitória na chave de duplas em Dubai

Em boa fase no circuito profissional neste início de temporada, a tenista brasileira Luisa Stefani, juntamente com sua habitual parceira norte-americana Hayley Carter, estreou com vitória nesta terça-feira na chave de duplas do Torneio de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos. As duas derrotaram de virada a checa Lucie Hradecka, 23.ª do mundo e ex-Top 5, e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 10 a 2 no match tie-break.

Em 2020, Stefani e Carter foram campeãs do Torneio de Newport, nos Estados Unidos, e chegaram às oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Por isso, a brasileira ocupa a 47.ª posição no ranking individual de duplas, a melhor de sua carreira.

Classificadas às oitavas de final do torneio de nível Premiere, só abaixo dos quatro Grand Slams, Stefani e Carter terão pela frente agora as irmãs checas Karolina e Krystina Pliskova, que derrotaram as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara com um duplo 6/2. Karolina é a atual número 3 do mundo em simples.

"Baita jogo. Muito feliz com essa vitória, minha primeira vitória em Premiere. Um dos meus favoritos no geral esse jogo, muita dificuldade, eu não joguei bem o primeiro set. Conseguimos lutar e manter até o final e aproveitas as chances. A gente não estava se sentindo bem, tudo dava errado, fomos nos safando e no fim jogamos bem melhor, o super tie-break jogamos bem. Em momento nenhum achamos que estávamos no controle e achamos a vitória. Amanhã (quarta-feira) tem mais. É muito bom sair com essa vitória", vibrou a brasileira.

Na chave de simples, destaques para as eliminações de duas das maiores favoritas ao título. Cabeça de chave número 3, a ucraniana Elina Svitolina caiu para a norte-americana Jennifer Brady por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1. De virada, a suíça Belinda Bencic, quarta pré-classificada, perdeu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 a 1 - parciais de 1/6, 6/1 e 6/1.

Outras vencedoras pela primeira rodada em Dubai, que avançaram às oitavas de final, foram a checa Katerina Siniakova, a francesa Kristina Mladenovic e a russa Veronika Kudermetova.