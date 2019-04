Em Austin, Rins aproveita queda de Márquez e conquista sua 1ª vitória na MotoGP

O reinado de Marc Márquez na etapa das Américas da MotoGP chegou ao fim neste domingo. Vencedor das seis edições anteriores da prova em Austin, o espanhol da Honda caminhava para triunfar novamente, mas sofreu uma queda quando liderava a corrida, a abandonando. Quem aproveitou foi o espanhol Alex Rins, da Suzuki, que assim ganhou a terceira etapa da temporada 2019, naquele que foi o primeiro triunfo da sua carreira.

Márquez faturou a pole position no Circuito das Américas no sábado e liderava a prova quando errou em uma das curvas da pista, a 11 voltas do fim. O abandono do espanhol, que liderava com tranquilidade, deixou a corrida emocionante, com uma disputa acirrada entre Rins e o italiano Valentino Rossi pela liderança.

Eles chegaram a se revezar na primeira posição, mas o espanhol da Suzuki se deu melhor, com uma vantagem de 0s462 para o piloto da Yamaha, garantindo a vitória, a primeira da sua equipe desde a etapa de 2016 da Grã-Bretanha. O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, garantiu a terceira colocação.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, fez ótima prova de recuperação após largar da 14ª posição e fechou a etapa das Américas em quarto lugar. Ele foi seguido pelos compatriotas Franco Morbidelli, da SIC Yamaha, na quinta posição, e Danilo Petrucci, da Ducati, em sexto.

O francês Fabio Quartararo, da SIC Yamaha, foi o sétimo, com o espanhol Pol Espargaró, da KTM, o italiano Francesco Bagnaia, da Pramac Ducati, e o japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, completando, em ordem, a relação dos dez primeiros colocados da etapa das Américas.

Após a disputa da terceira etapa da temporada 2019 da MotoGP, Dovizioso assumiu a liderança do campeonato com 54 pontos, com três a mais do que Rossi. Rins ascendeu ao terceiro lugar após a vitória em Austin, com 49 pontos, enquanto Márquez caiu para a quarta posição com o abandono deste domingo, permanecendo com 45 pontos.

A próxima corrida da temporada 2019 da MotoGP será realizada em 5 de maio, no circuito de Jerez, palco da etapa da Espanha.