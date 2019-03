Em Araraquara, Gustavo salva mais uma vez e Corinthians empata com a Ferroviária

Se tornou uma rotina no Corinthians. Quando a coisa está complicada, Gustavo vai lá e resolve o jogo ou pelo menos evita a derrota, como aconteceu neste domingo. Parecia que a série de 10 jogos sem vencer chegaria ao fim, mas o atacante marcou nos últimos minutos e fez o time alvinegro deixar Araraquara (SP) com o empate por 1 a 1 e um sabor de vitória na Arena da Fonte Luminosa. O jogo da volta será nesta quarta-feira, em São Paulo.

O primeiro tempo foi marcado por dois times com características claras e parecidas. A Ferroviária não se sentiu intimidada por enfrentar o Corinthians e tentou fazer um confronto de igual para igual. Faltou maiores chances de gols para os dois lados, muito em razão da boa organização defensiva de ambos.

Com dificuldades para criação, o Corinthians apostava na bola aérea, que tanto o salvou em outros jogos. O problema é que Gustavo estava no banco de reservas e era Vagner Love quem fazia a sua função, com altura e estilo de jogo bem diferentes. Mesmo assim, o time alvinegro conseguiu chegar duas vezes pelo alto, ambos com Manoel. No primeiro lance, o zagueiro cabeceou e o goleiro Tadeu fez a defesa. Pouco depois, o corintiano mandou por cima do gol.

Na etapa final, o rumo da partida mudou e a Ferroviária foi quem assumiu o comando da partida. Cássio deixou o jogo machucado e Walter assumiu a meta alvinegra. Logo em seus primeiros minutos em campo, viu o lateral-direito Diogo Mateus acertar um belíssimo chute de fora da área e marcar um golaço.

O técnico Fábio Carille resolveu agir. Colocou Gustavo e Jadson para ter a referência na área, que ele tanto gosta, e alguém para dar um pouco mais de criatividade na armação das jogadas. O time de Araraquara teve ainda outra chance de marcar com Diogo Mateus, que bateu cruzado e Danilo Avelar salvou antes de ir para o gol.

A torcida da Ferroviária já fazia festa quando, aos 42 minutos, Clayson cruzou a bola para a área, no desespero, e achou Gustavo para finalizar. E não foi de cabeça, sim com o pé, do atacante que salvou o Corinthians e fez com que o time tivesse uma situação mais confortável para o jogo em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 x 1 CORINTHIANS

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Arthur; Anderson Uchoa, Tony e Léo Artur (Higor Militão); Diego Gonçalves (Uiliam), Felipe Ferreira e Lúcio Flávio (Thiago Santos). Técnico: Vinicius Munhoz.

CORINTHIANS - Cássio (Walter); Michel Macedo, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf (Jadson), Junior Urso, Sornoza, Clayson e Pedrinho (Gustavo); Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Diogo Mateus, aos 9, e Gustavo, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique e Danilo Avelar (Corinthians).

ÁRBITRO - Vinicius Furlan.

RENDA - R$ 811.460,00.

PÚBLICO - 12.998 pagantes.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).