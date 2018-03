Em ano de Copa do Mundo, Campo Grande recebe 13ª Escola Pública de Futebol

Projeto pretende chegar a 1400 jovens inscritos - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Com mil participantes, o Projeto Escola Pública de Futebol ganha o 13º núcleo onde atenderá cerca de 100 crianças e jovens de 10 a 14 anos. O lançamento acontecerá neste sábado (10), às 9 horas, no campo de futebol do bairro José Abrão, onde acontecerão as atividades do projeto durante a semana.

O projeto, que é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), conta a parceria do Sicredi e da Copagaz, e pretende chegar a 1400 jovens inscritos, como declarou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

“Precisamos movimentar as crianças e os jovens, fomentar neles a prática regular do esporte e da atividade física, e para isso estamos desenvolvendo diversas modalidades, e aproveitando o ano de Copa do Mundo para estimular cada vez mais a participação deste público no esporte”, afirmou Terra.

Os alunos receberão as orientações de Alberto José dos Santos, mais conhecido como Pastoril. Ele foi atleta profissional passando pelos times Vasco, Misto, Atlético Mineiro, Goiás, Operário de Varzea Grande, Operário de Campo Grande, entre outros. “Eu comecei jogando bola com 10 anos, idade que os alunos iniciam no projeto e seu bem as expectativas. Todos querem ser jogadores. Vou ensinar tudo que aprendi no futebol pelos times por onde andei”, avaliou Pastoril, que recebe o apelido do nome do primeiro time que treinou quando criança.

Para participar

Podem participar meninos e meninas, de 10 a 14 anos. Uma das exigências para participar do projeto é apresentação do comprovante de matrícula no ensino regular. As atividades acontecerão todas segundas, quartas e sextas-feiras das 18h às 22h e as inscrições estão abertas no local da escolinha.

Sobre o Projeto

O projeto iniciou em abril de 2017 e já funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão, campo de futebol do Sisep e campo da Pioneira, além dos distritos de Rochedinho e Anhanduí.