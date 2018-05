Em adeus à torcida neste Espanhol, Real Madrid massacra o Celta por 6 a 0

Em sua última partida como mandante nesta edição do Campeonato Espanhol, o Real Madrid aplicou uma goleada por 6 a 0 sobre o Celta, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, em confronto válido pela penúltima rodada da competição nacional.

O time comandado por Zinedine Zidane foi arrasador desde o início e com 32 minutos já vencia a equipe de Vigo por 3 a 0, com dois gols do galês Gareth Bale e um do meia espanhol Isco. Na etapa final, o marroquino Achraf Hakimi, Sergi Gomez (contra) e o alemão Toni Kroos marcaram mais três vezes e decretaram a impiedosa goleada.

E o massacre do Real aconteceu mesmo sem a presença em campo do atacante Cristiano Ronaldo, que se recupera de lesão sofrida no clássico contra o Barcelona, no último domingo, no Camp Nou, e está lutando para se recuperar e ficar nas melhores condições físicas possíveis para a final da Liga dos Campeões da Europa, na qual o time enfrentará o Liverpool no próximo dia 26, em Kiev, na Ucrânia.

Com o resultado, o Real chegou aos 75 pontos na terceira posição e ainda se manteve vivo na luta pelo vice-campeonato do Campeonato Espanhol, no qual fechará a sua campanha no próximo dia 19, contra o Villarreal, fora de casa. Para isso, porém, precisará vencer o adversário e ainda contar com uma derrota do Atlético de Madrid, vice-líder, com 78 pontos, para o Eibar, na capital espanhola, no dia 20, em outro

confronto pela rodada derradeira da competição.

O triunfo expressivo deste sábado também serviu para o Real se redimir da derrota por 3 a 2 para o Sevilla, sofrida na última quarta-feira, fora de casa, em confronto atrasado válido pela 34ª rodada do Espanhol. Antes disso, o time havia arrancado um empate por 2 a 2 com o Barcelona, no Camp Nou, no clássico.

Ao ser massacrado neste sábado, o Celta estacionou nos 46 pontos e ocupa a 13ª posição, antes de fechar a sua campanha contra o Levante, em Vigo, no próximo dia 19, na partida que abrirá a última rodada do Campeonato Espanhol. Sem risco de ser rebaixado e fora da briga por vaga em competições continentais, o Celta apenas tentará deixar uma boa impressão para a sua torcida neste confronto.

Neste domingo, no complemento da penúltima rodada, o Espanyol, 15º colocado, enfrenta o rebaixado Málaga, em casa, com a chance de se igualar ao Celta com 46 pontos. No outro duelo do dia, o Barcelona, campeão por antecipação, com 90 pontos, enfrenta o Levante, no campo do adversário, com o objetivo de ampliar a sua invencibilidade - acumula 27 vitórias e nove empates em 36 jogos nesta edição da competição.