Em 1ª final de Mundial de Ginástica, Thaís Fidelis é 24.ª no individual geral

Com apenas 16 anos de idade, a brasileira Thaís Fidelis disputou nesta sexta-feira a sua primeira final em um Mundial de Ginástica Artística. Foi apenas a 24.ª e última colocada da prova disputada em Montreal, no Canadá, mas está muito feliz e satisfeita com o desempenho. Fez a somatória de 48,765 pontos e agora se prepara para a final do solo, neste domingo.

O melhor desempenho de Thaís Fidelis nesta sexta-feira foi no solo com 13,566, justamente no aparelho que ela fará a final neste domingo. A brasileira ainda obteve 13,533 no salto, 11,066 nas assimétricas e 10,600 na trave. A medalha de ouro no individual geral ficou com a norte-americana Morgan Hurd, a prata com a canadense Elisabeth Black e o bronze ficou com a russa Elena Eremina.

Thaís Fidelis, que está em seu primeiro ano com a seleção adulta, conquistou a vaga na final desta sexta-feira depois da classificatória da última quarta-feira que contou com 75 ginastas. Destas, 24 avançaram à decisão do individual geral.

Após as apresentações, a brasileira falou sobre a sua primeira final em um torneio deste nível ao lado das ginastas mais completas do mundo. "Hoje (sexta-feira) eu ganhei experiência porque tive bastante erro, mas ainda tenho a final no solo e vou tentar fazer o meu melhor", disse Thaís Fidelis.

O treinador Roger Medina fez uma avaliação do desempenho da ginasta nesta sexta-feira e também falou sobre a final de domingo. "É satisfatório que ela competiu bem na classificatória do solo e conseguiu a vaga na final. Hoje (sexta) ela repetiu a série de novo e teve uma falha grande na segunda diagonal. Acredito que, sem a falha, ela conseguiria ter feito uma nota maior que na classificatória, mas eu espero que ela consiga reagir bem a essa competição e volte no domingo mais focada para que a gente consiga fazer o melhor desempenho na competição", afirmou.

