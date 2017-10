Em 1ª convocação da seleção de basquete, Petrovic chama 24 para Eliminatórias

Três dias depois de ser apresentando oficialmente como o novo técnico da seleção brasileira masculina de basquete, o croata Aleksandar Petrovic convocou nesta sexta-feira 24 jogadores em sua primeira lista, que serve para os dois jogos da primeira rodada das Eliminatórias do Mundial, que será na China em 2019.

O primeiro compromisso da seleção será contra o Chile, fora de casa, no dia 24 de novembro. Na segunda partida, três dias depois, o Brasil enfrentará a Venezuela, no Rio de Janeiro.

Em seu primeiro desafio na América do Sul, o técnico croata de 58 anos tem como principais desafios classificar o Brasil para o Mundial da China e para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020. Ele terá ajuda dos técnicos Cesar Guidetti e Bruno Savignani, que vão formar a sua comissão - ambos comandaram o País na Copa América e ganharam o voto de confiança da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para contribuir neste momento de transição.

Por causa do novo formato definido pela Federação Internacional de Basquete (Fiba, na sigla em inglês) para definir os classificados, o técnico croata só poderá contar com os jogadores que atuam na NBA em duas das seis janelas para disputa das partidas das Eliminatórias.

Nesta primeira convocação, Aleksandar Petrovic chamou dois jogadores que atuam na liga norte-americana de basquete. São eles: os armadores Raulzinho, do Utah Jazz, e Georginho, do Houston Rockets. Com experiência de terem jogado na NBA, o armador Marcelinho Huertas (ex-Los Angeles Lakers e hoje no Baskonia, da Espanha) e o ala/pivô Anderson Varejão (ex-Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors e hoje sem clube) estão na lista.

Confira a lista de convocados do Brasil:

1 - Marcelo Tieppo Huertas - Seski Baskonia/ESP

2 - Raul Togni Neto - Utah Jazz/EUA

3 - Fulvio Chantia de Assis - Vasco/BRA

4 - Ricardo Fischer - Bilbao Basket/ESP

5 - Yago Matheus dos Santos - Paulistano/BRA

6 - Arthur Pecos Fernandes da Silva - Flamengo/BRA

7 - George Lucas Alves de Paula - Houston Rockets/EUA

8 - Vítor Alves Benite - Murcia/ESP

9 - Alex Ribeiro Garcia - Bauru/BRA

10 - Marcus Vinicius Vieira de Souza - Flamengo/BRA

11 - Leonardo Simões Meindl - Franca/BRA

12 - Jhonatan Luz dos Santos - Paulistano/BRA

13 - Jimmy Dreher de Oliveira - Mogi das Cruzes/BRA

14 - Lucas Dias Silva - Paulistano/BRA

15 - Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento - Flamengo/BRA

16 - Rafael Hettsheimeir - Bauru/BRA

17 - Rafael Ferreira de Souza - Franca/BRA

18 - Jefferson William Andrade Silva Antonio - Franca/BRA

19 - Augusto César Lima Brito - Besiktas/TUR

20 - Anderson França Varejão - sem clube

21 - Lucas Fernandes Mariano - Vasco/BRA

22 - Caio Aparecido da Silveira Torres - Mogi das Cruzes/BRA

23 - Antonio Elpidio Ferreira Junior - Franca/BRA

24 - Renan Santos Lenz - Bauru/BRA