Elias treina como titular e deve estrear pelo Atlético-MG na quinta

O duelo contra o Joinville, quinta-feira, no Independência, pode marcar a estreia do volante Elias com a camisa do Atlético Mineiro. O jogador, contratado junto ao Sporting para ser o principal reforço do clube para 2017, treinou entre os titulares nesta terça-feira na cidade do Galo.

Como estava em meio de temporada no Sporting, Elias chegou a Belo Horizonte já com ritmo de jogo. Sua inscrição junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi concluída na sexta-feira, de forma que ele está apto a ser escalado para o jogo desta quinta-feira, às 19h30 pela Copa da Primeira Liga.

No treino tático desta terça-feira, o técnico Roger Machado escalou Elias no meio-campo, como parceiro de Rafael Carioca, substituindo o jovem Yago. Outra novidade na equipe foi a presença do zagueiro Leonardo Silva, mais um titular que deve assumir a posição na quinta.

O defensor não atua desde outubro, quando se machucou. Ele estava à disposição do Roger Machado nas duas últimas partidas, mas, sem ritmo de jogo, ficou no banco de reservas. Contra o Joinville, deve atuar no time que tende a ser escalado com: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo e Cazares; Lucas Pratto e Fred. Felipe Santana, que atuou como titular da zaga nos primeiros jogos do ano, vai para o banco.

Apesar de poder escalar Léo Silva e Elias, Roger segue sem poder contar com o goleiro Victor e os atacantes Luan e Robinho. Outro que não treinou nem entre os reservas nesta terça-feira foi o zagueiro Erazo, que faz fortalecimento muscular. O atacante Carlos, que estava sem espaço no elenco, foi emprestado ao Internacional.

