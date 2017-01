Elenco da Chapecoense se reapresenta com retorno de zagueiro Neto

O elenco da Chapecoense se reapresentou nesta sexta (06) para iniciar os trabalhos para a temporada 2017 com uma presença especial. O zagueiro Neto voltou à Chape pela primeira vez após o acidente com o avião que levava a equipe para Medellín, na Colômbia. O jogador, um dos sobreviventes da tragédia, iniciará fisioterapia no clube catarinense.

Além de Neto, o jornalista Rafael Henzel esteve na reapresentação do elenco e abraçou o zagueiro. Neto chegou à Arena Condá caminhando com o auxílio de muletas, falou com funcionários do clube e em seguida conversou com jogadores da equipe catarinense e vestiu a camisa do clube para escutar ao diretor executivo Rui Costa, ao presidente Plinio David De Nes e o técnico Vagner Mancini falarem.

"Estamos aqui com os principais para a reconstrução. Eu faço agradecimento especial ao atleta que está se reapresentando aqui: o Neto. Seja bem-vindo, Neto. Seja bem-vindo a sua casa. Ao lugar que te pertence", disse o diretor executivo da Chape, Rui Costa.

"Todos estão incluídos nesse espírito. Quando o Neto chegou hoje, todos os atletas diminuíram a passada para chegar com o Neto. Mesmo que a grande maioria dos atletas tenham vindo de longe, há um espírito em cima de todos nós que vai ser a característica desse grupo. É um momento histórico e tenho certeza que todos têm a mesma expectativa. Vamos ter que honrar legados deixados e temos que retomar a conexão e alegria ao nosso torcedor. O trabalho esse ano é colocar grupo à disposição do nosso torcedor para que ele possa readquirir a alegria", completou o diretor.

O técnico Vagner Mancini ressaltou que já trabalhou com Neto. "Eu já falei nas entrevistas a minha satisfação de ficar aqui e todos daqui sabem que foram escolhidos assim como eu. A nossa responsabilidade é exatamente não só devolver o bom futebol que a Chape teve durante a sua história, mas fazer de tudo para homenagear a cada dia aqueles que estavam no avião e serem lembrados. O Neto foi meu atleta e a presença dele aqui hoje nos dá muito mais força para fazer o que desejamos e queremos. Agradeço todos aqui da cidade, os funcionários, à diretoria e à imprensa. Contamos com o apoio de todos", comentou o treinador.

O presidente do clube exaltou a esperança de que Neto volte a jogar pela Chapecoense. "Quero homenagear o Neto e sua família, ao Rafael Henzel, que aqui está e mudaram sua data de nascimento. Alguma razão muito forte existe para que vocês estejam aqui. Que essa razão seja uma constante no dia a dia de sua família. Eu conheço e convivi muito com o Neto. Em nenhuma vez tive uma observação com esse jogador. Tenho certeza que com os princípios de lealdade, você voltará aos campos".

Assim que se referiu ao zagueiro Neto, o elenco todo do clube aplaudiu bastante o sobrevivente da tragédia com o avião que levava o elenco do clube e jornalistas para a disputa da primeira partida da final da Copa Sul-Americana, na Colômbia.

O zagueiro Neto foi o último sobrevivente da queda do avião da Lamia a ser socorrido após a tragédia do dia 29 de novembro, que matou 71 pessoas. Ele teve alta do hospital da Unimed de Chapecó antes das festas de final de ano. Apenas o goleiro Jackson Follmann permanece internado.

Arena Condá

"É um momento especial. Essa energia não só vai fazer parte daqui, mas onde a Chape jogar vamos sentir uma atmosfera diferente. Vem de uma história diferente, de amigos que a gente perdeu, mas vamos fazer o possível para homenagear eles em cada jogo", comentou Vagner Mancini.

Pré-temporada 2017

"Vamos enfrentar muitos desafios, porque é difícil montar uma equipe. Mas contamos com todos os nossos atletas, para que possamos queimar algumas etapas e apresentarmos um bom futebol, assim como apresentava ao longo dos anos".

"É uma etapa que temos que ter muita calma para desenvolver a pré-temporada e amistosos. Não tivemos uma base que veio de 2016. Teremos amistoso dia 21 (contra o Palmeiras) e dia 26 para começar a temporada. É um começo diferente, ano diferente. Montagem do time bem diferente das demais, porque tivemos que montar um elenco. Penso que podemos queimar algumas etapas e já apresentar um bom futebol contra o Palmeiras".

Reforços para a equipe

O diretor executivo Rui Costa comentou sobre a chegada de jogadores. "Posso garantir a vocês que chegarão outros jogadores, principalmente goleiros, porque temos Elias e os jogadores da base. Mas não conseguiríamos suportar com esses só. Tem jogadores chegando e todos ficarão sabendo. A eles temos que fazer todas as homenagens, mas temos que dar força profissional".

"É uma equipe que tem um orçamento muito rigoroso. Estou responsável e tenho um maior protagonismo, mas o trabalho é muito coletivo. As dificuldades são as mesmas que todos estão tendo no mercado. Não podemos trabalhar como outros que tem orçamento maiores, mas tem clubes nos ajudando e acho que teremos um bom futebol".

"A pressão é constante no futebol. Estar na Libertadores é um fator de sedução no processo de negociação, mas percebo que os jogadores querem vestir a camisa da Chape".

