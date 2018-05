Eleito melhor jogador do Francês, Neymar se recusa a responder se continua no PSG

No mesmo final de semana em que voltou aos treinos pelo Paris Saint-Germain após se recuperar de uma cirurgia realizada no dia 3 de março, Neymar recebeu neste domingo à noite um prêmio por ter sido eleito o melhor jogador desta edição do Campeonato Francês. A honraria foi concedida após votação promovida pelo Sindicato de Jogadores Profissionais da França.

Mesmo sem jogar pela competição desde 25 de fevereiro, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito em partida contra o Olympique de Marselha, o atacante triunfou nesta eleição na qual deixou logo atrás dele o uruguaio Edinson Cavani e o francês Kylian Mbappe, dois companheiros de equipe.

Logo após participar da cerimônia de gala em Paris, onde marcou presença com uma roupa altamente chamativa e recebeu o prêmio das mãos do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, o astro do PSG se recusou a responder se continuará ou não atuando pelo seu atual clube na próxima temporada europeia.

O jogador vem tendo cogitada nas últimas semanas uma possível transferência para o Real Madrid, mas não gostou de ser lembrado sobre o assunto pelos jornalistas que o aguardavam na zona mista reservada para a imprensa dentro do local da premiação.

"Em todos os mercados (de jogadores), se fala estas coisas. Não estou em um momento para falar de qualquer coisa (deste tipo). Todo o mundo sabe o que eu vim fazer aqui, os objetivos que tenho. Agora meu objetivo é a Copa do Mundo, não falar de uma transferência ou não. Passei a minha vida inteira, em cada mercado, fazendo isso. É um pouco chato", despistou o atacante, que na cerimônia de premiação fez questão de exaltar o papel que sua equipe teve para que ele fosse consagrado o vencedor desta honraria.

"Agradeço aos meus companheiros, a todo o meu time. Estou muito emocionado, muito contente por nossa temporada. Agradeço à minha família, aos meus amigos, quero simplesmente dizer que estou muito feliz, agradecido. Sem meus companheiros, não teria recebido este prêmio", enfatizou o craque. "Parabenizo a Kylian, Cavani e Thauvin pela temporada. Foi verdadeiramente uma grande temporada. Obrigado a todos", reforçou.

No caso, Neymar se referiu a Florian Thauvin, do Olympique de Marselha, que ficou em quarto lugar nesta premiação, na qual Unai Emery, que está de saída do PSG, também foi eleito o melhor técnico desta edição do Campeonato Francês.

Na campanha do título da equipe parisiense, Neymar disputou apenas 20 jogos, mas marcou 19 gols e deu 13 assistências que resultaram em outras bolas nas redes dos seus companheiros. Com 92 pontos e ainda sem poder contar com o retorno do atacante, o PSG fechará a sua campanha na competição nacional no próximo sábado, contra o Caen, fora de casa.