Elano repete time em treino e encaminha escalação do Santos para pegar o Vasco

O Santos deverá encarar o Vasco com a mesma escalação que venceu o Atlético-MG no último sábado, na Vila Belmiro. Na véspera da partida, o técnico Elano esboçou o time alvinegro nesta terça-feira exatamente com os mesmos 11 jogadores do fim de semana e praticamente definiu a equipe que entrará em campo novamente em casa, na quarta, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Elano comandou atividade no CT Rei Pelé. Havia a expectativa para as possíveis voltas de Jean Mota e Matheus Jesus, que estavam suspensos, além de Copete, recuperado de amidalite, mas o treinador preferiu apostar nos garotos e manteve a equipe da boa vitória de sábado, com Caju, Alison e Arthur Gomes.

Assim, Jean Mota deverá ficar como opção no banco, mas ele destacou a retomada do "DNA ofensivo" do Santos com o novo treinador. "A gente tem jogadores de beirada muito rápidos, o Lucas Lima que enfia bem a bola. Então, este é o DNA do Santos: jogo para frente, rápido. E dentro de casa, temos que impor o ritmo. Temos que buscar as jogadas de velocidade para tentar os três pontos", declarou nesta terça.

A vitória recolocou o Santos na vice-liderança do Brasileirão, com 56 pontos, seis atrás do Corinthians. A tarefa, a seis rodadas para o fim do campeonato, é complicada, mas os santistas mantêm a confiança. E para seguir na briga, Jean Mota deu a receita.

"Temos que pensar em vencer. Não adianta secar o Corinthians e não fazer nossa parte. Precisamos focar no nosso jogo e depois ver os resultados", considerou. "O Corinthians não vinha em um momento bom e conseguiu uma vitória no clássico. Mas uma derrota logo em sequência seria um balde de água fria. E para a gente, cair de seis pontos para três, seria um ânimo a mais."

É com esta confiança que o Santos entrará em campo diante do Vasco. A escalação deverá ter novamente: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.