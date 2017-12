Elano confirma Kayke no ataque do Santos contra Avaí; lateral esquerda é dúvida

O técnico interino Elano, do Santos, confirmou a escalação do atacante Kayke no lugar do titular Ricardo Oliveira (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) na partida contra o Avaí, neste domingo, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, no encerramento da participação da equipe no Campeonato Brasileiro. O volante Alison (outro suspenso) também está fora do duelo.

"O Kayke vai jogar por uma simples razão: ele é o substituto imediato. Foi assim dentro do ano e ele foi um dos caras extremamente importante na primeira vez que assumi. Me ajudou muito. Então, acho que não seria coerente tirá-lo nesse momento", afirmou o técnico em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Santos.

No entanto, Elano não revelou o titular na lateral esquerda. Jean Mota (com dores nas costas) é dúvida. Orinho, que se machucou em jogo do Brasileiro de Aspirantes, também está fora. Emerson, que subiu nesta sexta-feira da equipe sub-20 é uma opção, por ser lateral de origem. Mas o colombiano Copete também pode surgir na vaga.

"Treinei algumas formações. Não tenho receio nenhum de colocar os meninos. O Santos tem uma base forte. Então, tem o Emerson e outras opções. Amanhã (sábado) vou definir isso. E o Jean também tem oportunidade de atuar", desconversou.

O treinador também procurou demonstrar interesse de todo o grupo santista na partida contra a equipe catarinense, que ainda luta contra o rebaixamento e precisa da vitória. Elano fez um balanço positivo do ano e prometeu um time empenhado para fechar o Brasileirão com dignidade. "Lógico que é extremamente importante essa vitória para a gente porque temos a possibilidade de acabar o campeonato na segunda colocação. É importante para o clube, para nós. É importante vencer sempre dentro do Santos", finalizou.

Quarto colocado no Brasileirão com 62 pontos, o Santos deverá entrar em campo para enfrentar o Avaí com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota (Copete ou Emerson); Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Bruno Henrique, Copete (Arthur Gomes) e Kayke.