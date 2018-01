Eintracht Frankfurt vence Borussia Mönchengladbach e sobe para 2º no Alemão

Se o Bayern Munique está disparado na liderança do Campeonato Alemão e caminha tranquilo para a conquista de mais um título nacional, a briga pelas posições subsequentes é acirrada. Nesta sexta-feira, na abertura da 20ª rodada, o Eintracht Frankfurt se deu melhor e saltou para a segunda posição ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, em casa.

O triunfo levou a equipe de Frankfurt aos 33 pontos, a 14 do Bayern de Munique, que ainda vai entrar em campo nesta rodada, situação que é a mesma de Bayer Leverkusen, Schalke 04 e RB Leipzig, todos com 31 e que podem ultrapassar o hoje vice-líder. O Mönchengladbach parou nos 31 pontos, na sexta posição, e corre o risco de ficar atrás do Borussia Dortmund, que está com 30.

Apesar da vitória, o Eintracht Frankfurt não teve facilidade para assegurar a vitória, tanto que teve menos posse de bola e finalizou apenas sete vezes, contra 13 do adversário. Ainda assim, abriu o placar com Kevin-Prince Boateng aos 43 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, a equipe se livrou de sofrer o empate aos 33, quando Thorgan Hazard desperdiçou uma cobrança de pênalti. E já nos acréscimos, assegurou a vitória em casa com o gol marcado por Luka Jovic.

Embalado pela segunda vitória consecutiva no Alemão, o Eintracht Frankfurt voltará a jogar pelo torneio nacional em 4 de fevereiro, quando vai visitar o Augsburg. Um dia antes, o Borussia Mönchengladbach buscará a reabilitação contra o RB Leipzig, em casa.