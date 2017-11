Egídio volta a treinar no Palmeiras depois ter recebido licença

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol com a presença do lateral-esquerdo Egídio. O jogador recebeu uma licença de três dias do clube para resolver problemas pessoais em Belo Horizonte e voltou às atividades no trabalho com os reservas, enquanto os titulares que atuaram na vitória sobre o Flamengo cumpriram o treino regenerativo.

Egídio esteve envolvido em uma polêmica na última semana, ao ser multado pela diretoria por xingar um torcedor que reclamou da sua atuação na derrota para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O episódio foi durante o desembarque da delegação, no aeroporto de Guarulhos. Depois do episódio, o lateral admitiu ter errado e gravou um vídeo com pedido de desculpas.

O jogador tem futuro incerto no Palmeiras. O contrato de Egídio termina no fim de dezembro e até o momento não existe a confirmação sobre uma conversa para renovar. A liberação da diretoria deixou o lateral de fora da vitória sobre o Flamengo, no domingo, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Michel Bastos foi escalado, teve boa atuação e deve ser mantido para a partida seguinte, contra o Sport, na quinta.

No trabalho desta segunda-feira o técnico misturou reservas e atletas das categorias de base em uma atividade intensa disputada em campo reduzido. A equipe volta a treinar à tarde, na Academia de Futebol, tanto na terça, como na quarta-feira, com a diferença de que neste dia toda a movimentação será fechada aos jornalistas.