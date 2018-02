Eduardo Sasha tem concussão cerebral leve e é dúvida do Santos para sábado

O atacante Eduardo Sasha passou por três avaliações após se chocar com um adversário no clássico contra o Palmeiras, no último domingo. A mais recente, nesta segunda-feira, confirmou que ele teve uma concussão cerebral leve e encontra-se bem.

A assessoria de imprensa do clube informou que não há previsão para seu retorno aos gramados. Por isso, ele ainda é dúvida para o duelo contra a Ferroviária, no estádio da Fonte Luminosa, no próximo sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Outra provável baixa para a partida é o zagueiro Luiz Felipe. Ele passou por exames na tarde desta segunda-feira e teve constatado edema no músculo posterior da coxa esquerda. Também não há prazo para retornar aos gramados.

O Santos lidera o Grupo D do Estadual, com sete pontos, um a mais do que Botafogo e Red Bull Brasil, segundo e terceiros colocados da chave. Os dois primeiros colocados de cada grupos avançam para as semifinais.