Eduardo Baptista nega interesse do Palmeiras em Valdívia

O técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista, esfriou nesta terça-feira os rumores de que o clube quer contratar o meia Valdívia, do Internacional. Em entrevista à TV Bandeirantes, o treinador explicou que a equipe não procurou o reforço por entender que já conta com opções suficientes para compor o setor de criação.

"Não houve nada. Na posição do Valdívia, estamos muito bem servidos, tanto nos meias quanto com jogadores que jogam pelo lado. Não é uma posição que nos preocupa. Então, não é uma posição em que estamos atrás de reforços", disse o treinador. Valdívia, de 22 anos, tem contrato com o Inter até 2020 e despertou o interesse do Corinthians.

Baptista, porém, elogiou o potencial do jogador do Inter. "O Valdívia joga bem em qualquer time brasileiro. Ele teve uma lesão recente, mas ainda é jovem. Um jogador importante, de qualidade, fazedor de gol. Interessa a qualquer equipe", disse Baptista ao canal de TV.

O Inter confirmou ter recebido propostas de outros clubes pelo jogador, mas por enquanto diz não ter gostado das ofertas. Valdívia sofreu uma grave lesão no ano passado e, na pré-temporada deste ano, voltou a ter problemas, desta vez no tornozelo. Apesar disso, precisou retornar à equipe no sacrifício para ajudar na reação no Estadual.

