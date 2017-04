Eduardo Baptista escala Palmeiras com duas mudanças para jogo de sexta-feira

O técnico Eduardo Baptista começou a definir nesta quarta-feira o time titular do Palmeiras para o jogo de sexta-feira contra o Novorizontino, no Pacaembu, pelo confronto de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Em treino tático na Academia de Futebol, a equipe ensaiou a formação com o retorno do meia venezuelano Guerra e a manutenção do zagueiro Edu Dracena.

Além da presença de Guerra, recuperado de fratura no nariz e de lesão no quadro, a única novidade em comparação ao jogo anterior é a volta do lateral-esquerdo Zé Roberto, que cumpriu suspensão. O zagueiro Vitor Hugo também estava suspenso e ficou fora da partida do último domingo, a vitória por 3 a 1 sobre o Novorizontino, mas treinou entre os reservas ao ser preterido por Edu Dracena.

A formação titular usada no treino teve: Fernando Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja. Baptista trabalhou com os titulares durante cerca de 30 minutos em um campo separado. A atividade era de posicionamento e de saída de bola. Os únicos obstáculos do time eram estacas cravadas no chão para simular a ordenação dos adversários.

Depois, os titulares fizeram uma atividade tática junto com os reservas. A formação suplente foi escalada com: Jailson; Hyoran, Antônio Carlos, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos; Rafael Marques, Michel Bastos, Raphael Veiga e Keno; Alecsandro. Os times foram posicionados nas faixas centrais do gramado, para um trabalho de compactação das linhas táticas.

Antes do início da atividade, os jogadores fizeram uma brincadeira com o terceiro goleiro do time. Vinícius Silvestre foi cercado pelos companheiros e teve as mãos e os pés atados. Depois disso, os colegas amarraram o jogador na rede de um dos gols e jogaram bolas na direção dele. O "trote" foi para punir Vinícius pela ausência recente no churrasco de reunião do elenco.

O Palmeiras faz o último treino antes de enfrentar o Novorizontino na quinta-feira. Baptista vai promover uma atividade fechada à imprensa a partir das 18h, no estádio do Pacaembu. A partida na sexta começa às 21h. Por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, a equipe avança à semifinal mesmo em caso de derrota por um gol de diferença.

