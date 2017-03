Eduardo Baptista ensaia Palmeiras com sete novidades contra Mirassol

Com a manutenção de apenas quatro titulares no último ensaio, o Palmeiras vai a campo contra o Mirassol bastante modificado. O goleiro Fernando Prass, o zagueiro Edu Dracena, o volante Felipe Melo e o meia Tchê Tchê devem começar jogando ao lado de mais sete novidades nesta quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Eduardo Baptista indicou no treino na tarde desta terça-feira a entrada de Fabiano, Egídio, Róger Guedes, Raphael Veiga, Michel Bastos e Willian no time titular para o jogo do meio da semana. Isso porque ele não pode contar com Dudu, os colombianos Borja e Mina e o venezuelano Guerra - convocados por suas seleções nacionais para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Além dos jogadores a serviço das equipes nacionais, o Palmeiras perdeu Jean, que sofreu uma fissura no pé direito e precisará de ao menos duas semanas de recuperação, e continua sem o zagueiro Vitor Hugo, suspenso pelo STJD após cotovelada no corintiano Pablo. Por opção, Eduardo Baptista colocou o veterano Zé Roberto entre os reservas na véspera da partida.

Depois da atividade que esboçou os titulares e reservas, os suplentes cederam lugar para jogadores do time sub-18 do clube no treino de bolas paradas - cobranças de escanteio e faltas. Paralelamente, Alecsandro e Rafael Marques participaram de atividade técnica no campo anexo ao lado de garotos da base e de Hyoran, que não foi inscrito no Campeonato Paulista.

O Palmeiras lidera o Grupo C, com 21 pontos, com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Novorizontino (com 13 pontos, que joga ainda nesta terça-feira), e já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time alviverde ainda ocupa a ponta da classificação geral do Estadual, com dois pontos a mais do que o arquirrival Corinthians.

