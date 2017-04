Ederson marca na volta e Flamengo goleia o Ceres em jogo-treino

Sem compromissos neste meio de semana e em busca de opções para suprir o desfalque de Diego, o Flamengo agendou para esta quarta-feira de manhã um jogo-treino contra o Ceres, da segunda divisão estadual. E o time rubro-negro levou a melhor, ao golear sem maiores dificuldades por 4 a 0 na preparação para a semifinal do Campeonato Carioca, domingo contra o Botafogo, no Maracanã.

Um dos gols da atividade foi marcado por Ederson, justamente no retorno do jogador após uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida ainda em julho do ano passado em confronto diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, já eram nove meses sem atuar pelo time rubro-negro, até esta quarta.

Além de Ederson, o meia Éverton também voltava de lesão importante e poderia ser aproveitado pelo técnico Zé Ricardo nesta quarta. Os outros três gols do jogo-treino, no entanto, foram marcados por estrangeiros: os peruanos Trauco e Guerrero e o colombiano Berrío.

O confronto desta manhã foi fechado à imprensa, mas Zé Ricardo avisou na última terça que faria testes na formação do Flamengo. O principal deles seria o retorno ao esquema com três volantes, com Márcio Araújo, Rômulo e Willian Arão, como na derrota para a Universidad Católica, pela Libertadores, em que o treinador elogiou o setor.

A principal dúvida para encarar o Botafogo, no entanto, é em relação ao substituto de Diego, que precisou passar por cirurgia no joelho direito. Zé Ricardo admitiu a possibilidade de colocar Trauco no setor, com Renê entrando na lateral esquerda, mas Mancuello e até o próprio Ederson são outras opções.

Como decidiu fechar a atividade à imprensa, Zé Ricardo aumentou o mistério sobre a escalação para domingo. Mas se optar pela formação com três volantes, a tendência é que o treinador leve a equipe a campo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Donatti e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão e Trauco; Gabriel e Guerrero.

