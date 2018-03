Ederson marca dois e Flamengo vence jogo-treino com Julio Cesar no gol

Um dia depois de empatar com o River Plate no Engenhão, pela estreia da Libertadores, o Flamengo voltou aos treinos nesta quinta-feira no Ninho do Urubu. Enquanto os titulares realizaram um trabalho regenerativo, os reservas enfrentaram o Esporte Clube Resende em um jogo-treino e venceram por 2 a 0.

O grande destaque da atividade ficou por conta do meia Ederson. Recuperado de um câncer e de volta ao futebol, o jogador de 32 anos mostrou-se em boa forma e decidiu a atividade ao marcar os dois gols. Outra novidade foi a presença de Julio Cesar no gol.

O Flamengo entrou em campo para encarar o rival da quarta divisão carioca com: César; Léo Duarte, Thuler e Rhodolfo; Rodinei, Willian Arão, Ronaldo e Trauco; Marlos Moreno, Vinicius Junior e Felipe Vizeu.

Com esta escalação, o Flamengo passou em branco. E só melhorou no segundo tempo, quando foi escalado com: Julio Cesar; Kleber, Thuler, Romulo e Trauco; Cuéllar, Jean Lucas, Ederson, Geuvânio e Jajá; Lincoln. Após bobeada da defesa, Ederson abriu o placar para o time rubro-negro. Pouco depois, ele mesmo cobrou pênalti para definir resultado.

O Flamengo volta aos treinos nesta sexta-feira, quando realizará a única atividade antes do clássico com o Botafogo, que acontecerá no sábado, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Rio.