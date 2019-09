Ederson e Jesus brilham, City vence o Everton e não deixa o Liverpool disparar

Com brilho dos brasileiros Ederson e Gabriel Jesus, o Manchester City superou o Everton por 3 a 1 neste sábado, fora de casa, no estádio Goodison Park, em Liverpool, e não deixou o Liverpool aumentar ainda mais a diferença na liderança do Campeonato Inglês.

O triunfo deixa o time do técnico espanhol Pep Guardiola na vice-liderança com 16 pontos, cinco a menos que o Liverpool, que também venceu na rodada. O Everton amargou a terceira derrota consecutiva e caiu para a 15.ª colocação com sete pontos, aumentando a pressão sobre o técnico português Marco Silva.

Escalado como titular, Gabriel Jesus abriu o caminho para a vitória. O atacante brasileiro recebeu cruzamento perfeito de De Bruyne e cabeceou com estilo para anotar o primeiro gol do jogo, aos 24 minutos. O belga chegou à marca de oito assistências em sete partidas. Pouco tempo depois, o atacante Calvert-Lewin completou linda jogada de Coleman e empatou a partida.

Na etapa final, Ederson apareceu para ajudar o Manchester City no momento mais difícil da equipe na partida. O goleiro brasileiro fez boas defesas e não deixou o time da casa virar o jogo. A lista das intervenções do jogador da seleção brasileira contou com uma em que espalmou cabeceio do zagueiro colombiano Mina e outra defesa providencial e arrojada no chute de Calvert-Lewin, que ficou saiu cara a cara com o goleiro.

Se Ederson decidiu atrás, na frente Mahrez e Sterling apareceram para garantir o triunfo. Aos 26 minutos, o meia argelino mostrou categoria e precisão em linda cobrança de falta que passou ao lado da barreira e entrou no canto direito de Pickford.

Aos 39 minutos, depois de muito tentar, Sterling fez o terceiro e fechou o placar. O atacante inglês finalizou de primeira pegando o rebote, a bola bateu no travessão e pingou dentro do gol. O lance foi validado pelo árbitro com a ajuda da tecnologia após alguns segundos.

O próximo desafio do Manchester City é pela Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, o time inglês encara o Dínamo Zagreb, da Croácia, em casa, no Etihad Stadium, em Manchester. Na primeira rodada, a equipe de Guardiola, que integra o Grupo C, fez 3 a 0 no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia.