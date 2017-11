Éder marca, mas Inter só empata com o Torino e segue atrás do líder Napoli

Mesmo atuando em casa, a Inter de Milão não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Torino, neste domingo, e seguiu atrás do líder Napoli no Campeonato Italiano. E o resultado poderia ter sido ainda pior se o atacante brasileiro naturalizado italiano Éder não tivesse marcado o gol dos anfitriões aos 34 minutos do segundo tempo, então quando a equipe perdia por 1 a 0.

Com o empate, a Inter chegou aos 30 pontos na vice-liderança da competição nacional, enquanto o Napoli já tem 31 e joga neste domingo contra o Chievo, fora de casa, com chance de disparar na ponta da tabela. Para completar, a equipe de Milão corre o risco de ser ultrapassada pela Juventus, que está com 28 pontos na terceira posição e em outra partida deste domingo encara o lanterna Benevento, em Turim.

No primeiro jogo realizado neste dia de confrontos do Campeonato Italiano, Iago Falque silenciou mais de 71 mil torcedores que estava presentes ao estádio Giuseppe Meazza ao abrir o placar para o Torino aos 15 minutos da etapa final.

Após realizar bela jogada individual na qual passou pela marcação de dois defensores, o meio-campista finalizou da entrada da área e fez 1 a 0 para os visitantes. O gol saiu quando a Inter tentava pressionar para abrir o marcador.

Em desvantagem, o técnico Luciano Spalletti resolveu sacar o meio-campista Gagliardini e colocou Éder em campo aos 24 minutos. E, dez minutos depois, a substituição surtiu o efeito desejado quando o argentino Icardi deu assistência para o brasileiro tocar a bola para as redes e empatar o confronto.

Com o bom resultado fora de casa, o Torino assumiu a sétima posição do Italiano de forma provisória, com 17 pontos. A Inter só voltará a jogar pela competição no próximo dia 19, novamente em casa, contra a Atalanta. No mesmo dia, o Torino recebe o Chievo em Turim.