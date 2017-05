Éder marca, mas Inter de Milão perde do Sassuolo no Italiano

A Inter de Milão voltou a decepcionar a torcida neste domingo. Jogando em casa, no estádio Giuseppe Meazza, o time foi batido pelo Sassuolo por 2 a 1, em rodada do Campeonato Italiano. Éder, brasileiro naturalizado italiano, marcou o único gol da equipe da casa. O resultado praticamente acabou com as chances da Inter de buscar uma vaga nas competições europeias.

O atacante Gabriel, ex-Santos, voltou a ganhar chance no segundo tempo da partida, ao entrar aos 33 minutos. Porém, passou em branco e ainda levou um cartão amarelo desnecessário, por reclamação, nos minutos finais.

Com a quarta derrota seguida, a Inter estacionou nos 56 pontos, na oitava colocação. Está a três pontos da Fiorentina, em sétimo. Somente o Milan, em sexto, com 60 pontos, aparece na zona de classificação para a Liga Europa. Já o Sassuolo ocupa somente o 12º lugar, com 43. A liderança pertence à Juventus, que pode garantir o título neste domingo.

A partida no Giuseppe Meazza foi decidida por Pietro Iemmello, autor dos dois gols do Sassuolo. Ele abriu o placar aos 37 minutos de jogo e aumentou a contagem para os visitantes aos cinco da segunda etapa. Éder, que também defende a seleção italiana, descontou somente aos 25 do segundo tempo.

Depois de diminuir, a Inter apostou em Gabriel para tentar buscar ao menos o empate. Mas o brasileiro tentou poucas jogadas individuais, sem sucesso. E não conseguiu evitar mais um tropeço da equipe de Milão.

