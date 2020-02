Eden Hazard tem lesão confirmada e desfalca o Real Madrid em semana decisiva

O Real Madrid terá um desfalque importante para a sequência da temporada, especialmente nesta semana decisiva com jogos contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões da Europa, e contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Neste domingo, o departamento médico do clube confirmou que o meia belga Eden Hazard teve constatada uma lesão na perna direita e deve ficar, no mínimo, dois meses sem jogar.

O jogador deixou o campo aos 22 minutos do segundo tempo na partida de sábado, quando o Real Madrid perdeu para o Levante por 1 a 0, em Valência, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. A lesão quase é no mesmo local em que teve problemas em novembro contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, que o havia deixado de fora dos gramados até agora.

O Real Madrid informou que o atleta teve uma fissura na fíbula direita. O clube, no entanto, não divulgou um prazo de recuperação e é possível que Hazard não jogue mais nesta temporada. Em casos como este, a recuperação pode demorar, no mínimo, dois meses.

"Na sequência dos exames realizados hoje (domingo) ao nosso jogador Eden Hazard pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma fissura no perônio distal direito. Pendente de evolução", informou o clube em um comunicado oficial.

O técnico francês Zinedine Zidane agora terá que quebrar a cabeça para montar o setor ofensivo. Na partida de sábado, Vinicius Junior foi o escolhido para substituir o belga. O brasileiro voltou a receber minutos com o treinador e pode ganhar uma chance. Lucas Vázquez, Isco, James Rodríguez e Rodrygo também são opções.